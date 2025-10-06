Στη Βουλή το σημείωμα στον Μυλωνάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κατονομάζει τον Γρηγόρη Βάρρα ως συντάκτη του σημειώματος.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στη Βουλή βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα το ενημερωτικό σημείωμα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν συμβούλου στην κυβέρνηση Γρηγόρη Βάρρα προς τον Υφυπουργώ παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr o κ. Μυλωνάκης διαβίβασε σήμερα το έγγραφο τόσο προς την εξεταστική επιτροπή όσο και προς την Πλεύση Ελευθερίας στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της εξεταστικής ο κ. Μυλωνάκης αφού υπενθυμίζει την επιστολή του με την οποία δήλωσε πως τίθεται, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσει τονίζει ότι ουδέποτε έλαβε κάποιο «υπόμνημα» ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο, αλλά ένα απλό και άτυπο ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει αρκετά ζητήματα οργανωτικής φύσεως. Κατονομάζοντας τον Γρηγόρη Βάρρα -αυριανό μάρτυρα στην εξεταστική- ως συντάκτη του σημειώματος τονίζει:

«Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, παραμένω απόλυτα προσηλωμένος, όπως έπραττα πάντα, με συνέπεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό στην αρχή της διαφάνειας και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μου την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζω, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των μελών της Επιτροπής, το άτυπο «Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ» που φέρει ημερομηνία 6.6.2025 του Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γρηγορίου Βάρρα, αποσπασμένου συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο, όπως έχω επανειλημμένως επισημάνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, προοριζόταν αποκλειστικά προς εσωτερική χρήση και έλαβα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο κινητό μου τηλέφωνο την 15η Ιουνίου 2025.

Δείτε ολόκληρο το σημείωμα:

