Στη Σαουδική Αραβία Αδ. Γεωργιάδης, Κ. Φραγκογιάννης, Σ. Ζαχαράκη, Γ. Τσακίρης, με επιχειρηματική αποστολή

Με στόχο την προώθηση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, με έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και τη συμμετοχή στο Ελληνο-Σαουδαραβικό Επενδυτικό Φόρουμ, κυβερνητική και επιχειρηματική αποστολή αναχώρησε λίγο πριν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, πέντε μήνες μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ριάντ.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής επίσκεψης, την οποία οργανώνει το υπουργείο Εξωτερικών, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ και σε συντονισμό με το Enterprise Greece, η ελληνική αποστολή αναμένεται να μεταφέρει το διττό μήνυμα στη Σαουδική Αραβία, ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός επενδυτικός προορισμός, δίνοντας έμφαση στο ότι η χώρα μας προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις αγορές της Ευρώπης, της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, αλλά και τη βούληση για μια πιο ενεργή παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στην αραβική αυτή χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις μεταξύ της ελληνικής και της σαουδαραβικής πλευράς θα εστιαστούν στους τομείς της ενέργειας, των logistics, των θαλάσσιων σχέσεων, του τουρισμού, του πολιτισμού, των κατασκευών, της υγείας, της γεωργίας και των τροφίμων.

Από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, στην αποστολή συμμετέχουν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, Ανάπτυξης Ιωάννης Τσακίρης και Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ και πρόεδρος του Enterprise Greece Γιάννης Σμυρλής και οι γενικοί γραμματείς Επενδύσεων Ορέστης Καβαλάκης και Τουρισμού Ολυμπία Αναστασοπούλου. Σημειώνεται, επίσης, πως τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία, συνοδεύει ο διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece Γιώργος Φιλιόπουλος.

Σήμερα, πρώτη ημέρα του ταξιδιού, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη και παρουσίαση από τη σαουδαραβική πλευρά, του φιλόδοξου πολιτιστικού έργου μετασχηματισμού της ιστορικής πόλης Aλ Ούλα, της περιφέρειας της Μεδίνα στη βορειοδυτική χώρα, σε τουριστικό και πολιτιστικό πόλο, με βιώσιμο τρόπο. Πρόκειται για ένα έργο που έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί σε τρία στάδια μεταξύ 2023, 2030 και 2035, συνολικού προϋπολογισμού 15 δισ. δολαρίων. Σημειώνεται πως η επίσκεψη στην Αλ Ούλα (Al Ula), περιλαμβάνει την Hegra, το πρώτο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO της Σαουδικής Αραβίας, το Maraya στο φαράγγι της ερήμου της κοιλάδας Ashar και το Elephant Rock.

Κατά την άφιξη το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Prince AbdulmajedBin Abdulaziz, την ελληνική αποστολή θα υποδεχθεί ο υπουργός Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Καλίντ μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Φαλίχ (Khalid bin Abdulaziz Al-Falih). Το βράδυ η αποστολή θα αναχωρήσει για το Ριάντ.

Ελληνο-Σαουδαραβικό Επενδυτικό Φόρουμ την Κυριακή

Την Κυριακή, δεύτερη ημέρα της επίσκεψης στη Σαουδική Αραβία, θα πραγματοποιηθεί το Ελληνο-Σαουδαραβικό Επενδυτικό Φόρουμ, στο πλαίσιο του οποίου θα διεξαχθούν διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β), που διοργανώνονται από το Invest Saudi και το Enterprise Greece υπό την αιγίδα της γενικής γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Φιλοδοξία των δύο πλευρών είναι η ενίσχυση και η εμβάθυνση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών. Το Φόρουμ είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει περί τις 10 το πρωί της Κυριακής (11:00 τοπική ώρα).

Σειρά επαφών

Παράλληλα με τις εργασίες του Φόρουμ της 13ης Μαρτίου καθώς επίσης και τη Δευτέρα 14 Μαρτίου, έχει προγραμματιστεί σειρά συναντήσεων εργασίας της κυβερνητικής αποστολής με τους υπουργούς Επενδύσεων, Εμπορίου, Εξωτερικών, Ενέργειας, Πολιτισμού, Τουρισμού καθώς και με τον επικεφαλής του Δημόσιου Επενδυτικού Ταμείου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη 43 εταιριών από τους κλάδους των κατασκευών, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας, της ενέργειας, της κυβερνοασφάλειας, των τραπεζών, καθώς και θεσμικοί παράγοντες, όπως ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ Ευθύμιος Βιδάλης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Χάρης Λαμπρόπουλος και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΒΕΑ και του ΣΕΒΕ. Στην αποστολή συμμετέχει και ο πρόεδρος της TEMES AE Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί την ελληνική πλευρά στο νεοϊδρυθέν Επιχειρηματικό Συμβουλίου Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας, το οποίο αναπτύχθηκε για τη διευκόλυνση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Αναλυτικά στην αποστολή συμμετέχουν εκπρόσωποι των εταιρειών: INASCO HELLAS EE, HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS, ASPROFOS ENGINEERING, STIRIXIS SA, HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND, FREZYDERM, GRANTEX, PRENECON S.A.-PRIME ENERGY CONSTRUCTIONS, CONSTRUCTIONS, ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC., UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., THEODOROU GROUP, TEMES S.A., OBRELA SECURITY INDUSTRIES, POLYGREEN, ZOURAS FARM SA, MARKOU BROS GROUP, MYTILINEOS GROUP, OLYMPIA ELECTRONICS, GEK TERNA GROUP, HELLENIC DEFENCE SYSTEMS S.A., WARPLY, AGC EQUITY PARTNERS, INTRUM HELLAS, INTRUM HELLAS, PLAISIR GROUP SA, THE CONCIERGE MYKONOS, DROMEAS SA, ALPHA BANK, RAYCAP, EUROBANK, DYNACOM TANKERS, SARACAKIS BROTHERS S.A., ATTIKI PITTAS, PIRAEUS BANK, ECORESET, KARTERIA SHIPPING & TRADING INC., LIFE-T, WAQAR, EGVENES, AGROPOWER, NATIONAL BANK OF GREECE, MM EDUCATIONAL GROUP, BRIGHT SPECIAL LIGHTING, ARCHIRODON, ROYAL SUGAR.

Από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας θα συμμετάσχουν 103 εταιρείες: Aramco, Aramco Tradings, Sabic, Maaden, STC, Taqnia, Al-Olayan Group, Salic, NWC, Saudi Airlines, Acwa Power, Al-Zamil Group, Bahri, Kingdom Holdings, Naqwa, ELM, Ajlan and Bros Holding, Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group, Tabuk Pharmaceuticals , Seera, Abdulaziz Al-Abdulkader Group, Jamjoom Pharma, Tamer Group, Flynass, Al-Rajhi Bank, STB, Riyadh Bank, Savola, Al-Bawani Group, Boudl Hotels and Resorts Group, NTG, Spimaco, Al-Tamimi Group, Seera Group, Al-Rajhi International Investments, Al-Jomaih for energy, Al-Babtain for energy, Desert Technology, Fawaz Al-Hokair Group, Saudi Airlines Catering, Al-Fanar, petromin, ICAD, ASTRA, Al-Muhaideb Group, Al-Faisaliyah Group, sadafco, Alwatania Poultry, Tasnee, Sipchem, Dusur, Saudi Chemical Company, Al-Obaikan Group, Al-Fozan, Nahgi Group, dalah albaraka company, Halawani and bros, Arco, Faidh International Food Company "Salic", Sudair pharma, Abdulrahman Al-Otaishan and sons group, Bin Omairah Holding, Construction Technology Industrial Company, DUO Direction Company, Al-Bassam Company, Almagloth Group, Hamad Alshuwaier, silah Company, Genovic Boutiques, IXAB BUSINESS SERVICES, SMSRA, Al-Marshad Holding, Exposure, Shibh Al Jazira Contracting Company, Viatris Inc, Aquaculture, Saudi Aquaculture Society, Al-Widad Company, Consolidated Contractors Company, Al-HAJ Ali Ridha Company, SETE, Huta Group, Consolidated Contractors Company, ARCHIRODON, Swiss Hospitality Company, Alsindi Law Firm, Gulf Research Center, Al-Walan Holding, Adlal Company, Saudi Certificate Company, Mohammed M. Alrashid Trading & Contracting Company (MARCO), Salama law firm, SALFO AND ASSOCIATES SAUDI ARABIA, Hundt Lawfirm, Visual Arts, Panda Retail Company, Prince Mishal Alsuad, Elemka Saudi Company, Apsal paul Company, Dr.Assaf law firm, Naqel, AJA Pharma, Abdulhadi Alqahtani and sons Company, Al-Mutlaq Group.

Οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας

Σημειώνεται πως οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Σαουδική Αραβία ανήλθαν το 2021 περί τα 613 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές περί τα 700 εκατ. ευρώ. Βάσει προσωρινών στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, οι εξαγωγές της χώρας μας προς τη Σαουδική Αραβία ανήλθαν σε 561 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από τη Σαουδική Αραβία, κατά τους πρώτους 11 μήνες παρελθόντος έτους, ανήλθαν σε 652 εκατ. ευρώ.

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, όπως αναφέρεται στη σχετική πύλη της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών «Αγορά», ο διμερής όγκος εμπορίου Ελλάδος-Σαουδικής Αραβίας ανήλθε σε 1,213 δισ. ευρώ.

Ως προς τη σύνθεση του διμερούς όγκου εμπορίου, παρατηρείται κυριαρχία της ευρείας κατηγορίας ορυκτών καυσίμων και παραγώγων πετρελαίου, τόσο στις εισαγωγές από τη Σ. Αραβία όσο προς τις εξαγωγές προς τη χώρα αυτή. Ειδικότερα, σύμφωνα με το «Αγορά», οι ελληνικές αποστολές πετρελαιοειδών προς τη Σαουδική Αραβία, κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2021, ανήλθαν σε 439,7 εκατ. €, ενώ οι εισαγωγές σε 432 εκατ. ευρώ. Πλην πετρελαιοειδών, όπως επισημαίνεται, σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων καταλαμβάνει η κατηγορία νωπών οπωροκηπευτικών-λαχανικών (14,2 εκατ. €), ενώ ακολουθούν τα φαρμακευτικά προϊόντα (11,9 εκατ.€), οι λέβητες (10 εκατ. €), οι ελαιώδεις καρποί (9.9 εκατ. €), προϊόντα ζαχαροπλαστικής (8,8 εκατ. €), τσιμέντο, γύψος, πέτρες λάξευσης για οικοδομές (8,1 εκατ.€), έπιπλα (6,4 εκατ.€), κ.ά.

Όσον αφορά τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι τα τελευταία 4 χρόνια, μόνο 8 εκατ. ευρώ σαουδαραβικού κεφαλαίου επενδύθηκαν στην Ελλάδα.

Σημειώνεται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα ότι κομβικό ζητούμενο για την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών εμπορικών σχέσεων με τη Σ. Αραβία, παραμένει η διεύρυνση της σύνθεσης των εξαγωγών μας, με βελτίωση των επιδόσεων σε τομείς εκτός πετρελαίου, όπως ο υπερδιπλασιασμός το 2021 των αποστολών φαρμακευτικών προϊόντων, η σημαντική αύξηση στις εξαγωγές δομικών υλικών, λαμβανομένης υπόψιν της ανάκαμψης της κατασκευαστικής δραστηριότητας της Σ. Αραβίας, κ.ά

Ως προς την προοπτική των εμπορικών σχέσεων, εκτιμάται ότι η ελληνική αποστολή και η διοργάνωση του Επενδυτικού Φόρουμ Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στο διμερές εμπόριο, παρέχοντας τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα των δύο χωρών να εντατικοποιήσει το διάλογο για διερεύνηση και αξιοποίηση νέων πεδίων κοινού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, επιδίωξη η οποία συνάδει απόλυτα και προς τους στόχους του αναπτυξιακού προγράμματος της Σαουδικής Αραβίας «Οραμα 2030», για την ανάγκη βαθμιαίας διαφοροποίησης της οικονομίας της.