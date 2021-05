Στη Θράκη ο Τσαβούσογλου - Η ανάρτηση περί «τουρκικής μειονότητας» - Φωτογραφίες & βίντεο

ΠΗΓΗ: xronos.gr

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έφτασε αεροπορικώς στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια οδικώς μετέβει στο Τουρκικό προξενείο, στην Κομοτηνή. «Πηγαίνω στην Ελλάδα με θετική ατζέντα», δήλωσε ο Μ. Τσαβούσογλου στους δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει από την Τουρκία. Φθάνοντας στη Θράκη έκανε ανάρτηση στο Twitter στην οποία ανέφερε:

"Στην Ελλάδα για να συναντηθώ με μέλη της "τουρκικής" μειονότητας στη Δυτική Θράκη και για να συζητήσουμε θέματα διμερών σχέσεων"

#Bat?Trakya’daki soydaslar?m?zla bulusmak ve ikili iliskilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'day?z.

In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy