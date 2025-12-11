Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η πολύωρη κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με απόφαση της πλειοψηφίας της επιτροπής τα πρακτικά της κατάθεσής του θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία με το ερώτημα διερεύνησης οποιουδήποτε πιθανού ποινικού αδικήματος που έχει διαπράξει. Ο κ. Ξυλούρης αποχώρησε από τη Βουλή λίγο μετά τις 18:30, από την έξοδο που βλέπει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με δύο άνδρες της φρουράς να τον συνοδεύουν μέχρι το φυλάκιο της Λεωφόρου Αμαλίας.

Την ώρα που έκλεισαν τα μικρόφωνα ο Γ. Ξυλούρης ζήτησε τον λόγο ωστόσο αυτός δεν του δόθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr ο κ. Ξυλούρης εκτός μικροφώνου έλεγε πως βρισκόταν όλη την ώρα με αστυνομικούς και πως ποτέ δεν είπε όσα καταγγέλλει η κα Κωνσταντοπούλου.