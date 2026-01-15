Στην Ελλάδα η πρώτη φρεγάτα Belharra «Κίμων» - Τα υπερόπλα και οι δυνατότητες της - Real.gr

Ιστορικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη (15/01), στον Φαληρικό Όρμο, καθώς μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε η υποδοχή και η ένταξη στον ελληνικό στόλο της πρώτης φρεγάτας Belharra, «Κίμων».

Η άφιξη του «Κίμωνα» σηματοδότησε την είσοδο σε μία νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ η τελετή απόδοσης τιμών ήταν εντυπωσιακή και υψηλού συμβολισμού.

Το Πολεμικό Ναυτικό με την απόκτηση των Belharra δεν αλλάζει απλά σελίδα, αλλά κεφάλαιο λένε οι ειδικοί.

Ο «Κίμων» είναι πλοίο νέας γενιάς. Συνδυάζει τεχνολογική αιχμή, αντιαεροπορική άμυνα και δικτυοκεντρικό πόλεμο. Από τα 150 και πλέον συστήματα ξεχωρίζουν τα 4, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Αρχικά, το «Sea Fire», η καρδιά ουσιαστικά του πλοίου μαζί με το PSIM (Panoramic Sensor & Intelligence Module. Tο Sea Fire, ένα πλήρως ψηφιακό ραντάρ τύπου AESA, βλέπει στα 500 χιλιόμετρα και από εκεί και πέρα το PSIM – o ιστός δηλαδή πάνω από το κατάστρωμα – είναι αυτό που βλέπει και εγκλωβίζει στόχους (πάνω από 80 ταυτόχρονα) σε μεγάλες αποστάσεις. Προτείνει μάλιστα στους χειριστές των ηλεκτρονικών συσκευών με ποιον τρόπο μπορούν να εξουδετερωθούν αυτοί οι στόχοι.

Οι πύραυλοι Aster 30 είναι το μεγάλο Smart θα μπορούσε να πει κανείς είναι το μεγάλο κεφάλαιο για τις Belharra. Ξεπερνούν σε εμβέλεια τα 120 χιλιόμετρα, απαγορεύοντας ουσιαστικά σε εχθρικά αεροσκάφη να περάσουν στο FIR Αθηνών. Πέρα από τα όπλα δηλαδή επιφανείας, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ταδύο, το Kingclip και το Captas 4. Και τα δύο μαζί μπορούν να εντοπίσωουν υποβρύχια σε αποστάσεις 100 χιλιομέτρων. Και βεβαίως πολλαπλασιαστής ισχύος, είναι οι υπαξιωματικοί και οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, αυτοί οι οποίοι είναι το πλήρωμα της συγκεκριμένης φρεγάτας. Αυτοί οι άνθρωποι καλούνται από εδώ και στο εξής να μάθουν όλα όσα πρέπει για την φρεγάτα και να συνεργαστούν απόλυτα με όλα τα υπόλοιπα δίκτυο κεντρικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο, μετά από 28 χρόνια. Την ελληνική υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra, την οποία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε ως την «πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη» –η πρώτη από τις τέσσερις που θα παραλάβει η Ελλάδα-, υποδέχθηκαν σε σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου. Παράλληλα, από αέρος συμμετείχαν στην τελετή, τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Στη συνέχεια, τα δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, συνόδευσαν τη φρεγάτα στην πορεία της προς το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», όπου αποδόθηκαν τιμές.

Η φρεγάτα πέρασε ανάμεσα από τα δύο ιστορικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, βάζοντας τα πυροβόλα της υπό κλίση για να αποδώσει τιμές. Χαρακτηριστική εικόνα ήταν, όταν η τριήρης χαιρέτησε τη φρεγάτα, με τους δόκιμους του Πολεμικού Ναυτικού να σηκώνουν τα κουπιά από τη θάλασσα. Παράλληλα, το πλήρωμά του «Αβέρωφ» τέθηκε σε ακινησία αποδίδοντας τιμές.

Όταν και τα τρία πλοία δημιούργησαν έναν σχηματισμό κρούσης με «πρωτόπλου» τη φρεγάτα «Κίμων» κατευθύνθηκαν προς τον Φαληρικό Όρμο για την ιστορική συνάντηση υψηλού συμβολισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Αβέρωφ» και η «Ολυμπιάς» επιλέχθηκαν καθώς μαζί με τον «Κίμωνα», αποτελούν τρεις ιστορικές ανάστροφες πλώρες του Πολεμικού Ναυτικού και τη σύνδεση της αρχαίας με τη σύγχρονη Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι αντί να έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα μέσα, όπως η πλειοψηφία των πλοίων, αυτά έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα έξω.

Επίσης για πρώτη φορά ελικόπτερα Aegean Hawk προσνηώθηκαν στο ελικοδρόμιο της νέας φρεγάτας μεταφέροντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και τη στρατιωτική ηγεσία.

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Παρόντες ήταν επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Βασίλειος Βιλιάρδος, ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, βουλευτής, επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, οι βουλευτές, Σταύρος Μιχαηλίδης, Νίνα Κασιμάτη, Ανδρέας Βορύλλας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός, Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος, Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας, Θάνος Ντόκος, η πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Λοράνς Οέρ, ο αρχηγός Στόλου, αντιναύαρχος ΧρήστοςΣασσιάκοςΠΝ και ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης.

Το παρών έδωσε επίσης και πλήθος κόσμου, το οποίο παρακολούθησε την τελετή σε όλη τη διαδρομή έως ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Μητσοτάκης: Χρέος μου να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα

«Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα όσο και ως προς το έμψυχο δυναμικό. Έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Χρέος κάθε κυβέρνησης —και προσωπικά, ως πρωθυπουργού— είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα. Καλοτάξιδος ο «Κίμων» και με το καλό να υποδεχθούμε και τις υπόλοιπες υπερσύγχρονες Belharra».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε πως πρόκειται για «μεγάλη μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό σήμερα και τις Ένοπλες Δυνάμεις, μεγάλη μέρα και για την πατρίδα μας. Η φρεγάτα Κίμων πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου. Θα ήθελα να πω χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής ότι η φρεγάτα αυτή είναι η πιο ισχυρή στον πλανήτη. Είναι ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις στη βασική τους αποστολή που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, για εξασφάλιση κάθε αγαθού της ασφάλειας της ελληνική κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας» πρόσθεσε.

«Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση. Μέσα από πλατφόρμες όπως ο Κίμωνας εντεταγμένες σε ένα σύνολο με μία ολιστική προσέγγιση. Η Ελλάδα, ο κάθε Έλληνας μπορούν να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Με το δικό τους υστέρημα οι Ένοπλες Δυνάμεις περνάνε στον 21ο αιώνα με έναν ταχύ και σταθερό βηματισμό».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε: «Η Ελλάδα δυναμώνει. Σήμερα η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους “Κίμων”, ενός σκάφους 6ης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας».

«Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται, το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στη ΝΑ Μεσόγειο» συνέχισε ο κ. Τασούλας. «Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων που προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της. Ο Κίμων διέπλευσε ανάμεσα στην αθηναϊκή τριήρη και στο θωρηκτό Αβέρωφ, το θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα».

«Ο Κίμων γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον ενσωματώνεται στο Πολεμικό Ναυτικό και περιμένει τις άλλες 3 φρεγάτες από τη Γαλλία για να χαλυβδώσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητα της χώρας μας. Είναι ασύλληπτες οι τεχνολογικές και στρατηγικές του δυνατότητες αλλά και η ηθική του δύναμη, που θα προστεθεί στο ισχυρό και υψηλό φρόνημα των ανδρών και των γυναικών του Πολεμικού Ναυτικού από σήμερα» συμπλήρωσε ο κ. Τασούλας.