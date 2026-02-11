Quantcast
Στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας το Έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία - Real.gr
real player

Στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας το Έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία

13:05, 11/02/2026
Στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας το Έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία

Το Έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία είναι το αντικείμενο συνεδρίασης της διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας που προγραμματίστηκε να γίνει την προσεχή Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Τα μέλη της διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής θα ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η επιτροπή συγκαλείται βάσει του άρθρου 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής το οποίο ορίζει ότι οι διαρκείς επιτρoπές συγκαλoύνται πάντoτε σε συνεδρίαση όταν τo ζητήσει η κυβέρνηση και ότι οι υπουργοί οφείλουν να ενημερώνουν με δική τους πρωτοβουλία τη διαρκή επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε Σύνοδο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved