ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην εξεταστική «Φραπές», «χασάπης» και αγρότισσα με τη Ferrari  - Real.gr

Την κλήτευση προσώπων που απασχόλησαν την επικαιρότητα και έγιναν διάσημα στο πανελλήνιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
Με βάση τον κατάλογο που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία και με τον οποίον συμφώνησαν τα υπόλοιπα κόμματα κατά την επικαιροποίηση του καταλόγου στην εξεταστική θα κληθούν και ο Γιώργος Ξυλούρης (φραπές), και ο Ανδρέας Στρατάκης (χασάπης) και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου (αγρότισσα με τη Ferrari) επιβεβαιώνοντας το πρόσφατο δημοσίευμα της Realnews.
Εκτός από τους παραπάνω η Νέα Δημοκρατία ζητά την κλήτευση των εξής:
- Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive AE – Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ
- Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου
- Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα
- Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης
- Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα
- Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ
- Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ
- Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας
- Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
- Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός Επικρατείας
- Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
- Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ.