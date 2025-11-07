ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην εξεταστική «Φραπές», «χασάπης» και αγρότισσα με τη Ferrari  - Real.gr

Quantcast
14:24, 07/11/2025
Την κλήτευση προσώπων που απασχόλησαν την επικαιρότητα και έγιναν διάσημα στο πανελλήνιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
του Γιώργου Λυκουρέντζου 

Με βάση τον κατάλογο που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία και με τον οποίον συμφώνησαν τα υπόλοιπα κόμματα κατά την επικαιροποίηση του καταλόγου στην εξεταστική θα κληθούν και ο Γιώργος Ξυλούρης (φραπές), και ο Ανδρέας Στρατάκης (χασάπης) και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου (αγρότισσα με τη Ferrari) επιβεβαιώνοντας το πρόσφατο δημοσίευμα της Realnews.

Εκτός από  τους παραπάνω η Νέα Δημοκρατία ζητά την κλήτευση των εξής:

  1. Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive AE – Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ
  2. Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου
  3. Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα
  4. Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης
  5. Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα
  6. Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ
  7. Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ
  8. Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
  9. Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας
  10. Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
  11. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός Επικρατείας
  12. Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
  13. Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ.

