ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην εξεταστική «Φραπές», «χασάπης» και αγρότισσα με τη Ferrari  - Real.gr

Την κλήτευση προσώπων που απασχόλησαν την επικαιρότητα και έγιναν διάσημα στο πανελλήνιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει η Νέα Δημοκρατία.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με βάση τον κατάλογο που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία και με τον οποίον συμφώνησαν τα υπόλοιπα κόμματα κατά την επικαιροποίηση του καταλόγου στην εξεταστική θα κληθούν και ο Γιώργος Ξυλούρης (φραπές), και ο Ανδρέας Στρατάκης (χασάπης) και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου (αγρότισσα με τη Ferrari) επιβεβαιώνοντας το πρόσφατο δημοσίευμα της Realnews.

Εκτός από τους παραπάνω η Νέα Δημοκρατία ζητά την κλήτευση των εξής: