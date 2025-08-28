Στην Ολομέλεια το ν/σ για το Δημόσιο - Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού - Real.gr

Με την συζήτηση και ψήφιση από την Ολομέλεια του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις» επανεκκινεί σήμερα το νομοθετικό έργο μετά τις θερινές διακοπές των εργασιών της Βουλής.

Το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια μετά την κατά πλειοψηφία ψήφισή του επί της Αρχής, των άρθρων και το σύνολό του από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, στην Επιτροπή «υπέρ» του σχεδίου νόμου τάχθηκε η ΝΔ. Κατά το νομοσχεδίου ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια. Η Επιτροπή έκανε δεκτές νομοτεχνικές βελτιώσεις που πρότεινε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ενώ έχει επιφυλαχθεί κατά την σημερινή συνεδρίαση να καταθέσει νομοθετικές βελτιώσεις μετά την κοινοβουλευτική επεξεργασία του σχεδίου νόμου.

Τροπολογία

Στο νομοσχέδιο, μέχρι τουλάχιστον την έναρξη της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, έχει κατατεθεί παράλληλα για συζήτηση και ψήφιση και μια υπουργική τροπολογία.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας: Επεκτείνεται η δυνατότητας αίτησης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης σε τρίτεκνους ή πολύτεκνους δημοσίους υπαλλήλους στην ίδια περιοχή όπου εργάζεται εκτός του δημόσιου τομέα ο σύζυγος ή συμβιών, εφόσον δεν έχουν προσληφθεί λόγω τριτεκνίας ή πολυτεκνίας. Από τις διατάξεις της ρύθμισης εξαιρούνται οι περιοχές εργασίας ή δραστηριοποίησης του συζύγου ή του συμβιούντος, στους δήμους που υπάγονται στην Περιφέρεια της Αττικής, με εξαίρεση την περιφερειακή ενότητα Νήσων και στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με άλλο άρθρο της τροπολογίας παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ σε δήμους και κοινότητες κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αναπλήρωση εργαζομένων για τον χρόνο απουσίας τους από την υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ή παροχής άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους ανεξαρτήτως μοναδικότητας.

Με δύο άλλες διατάξεις της τροπολογίας, παρέχεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης έως το τέλος του έτους, η προσωρινή άσκηση των καθηκόντων του προέδρου του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον γενικό διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης του. Επίσης, έως τις 31/12/2025 θεσπίζεται η προσωρινή απαγόρευση μετάταξης, απόσπασης και κάθε άλλης μετακίνησης υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι δυνατότητες απόσπασης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και τα όργανα της ΕΕ.

Τέλος με δύο διατάξεις της τροπολογίας θεσπίζονται η δυνατότητα παράτασης ενός έτους της διάρκειας δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με απόφαση του ΔΣ του, καθώς και μια ρύθμιση που αφορά την νομιμότητα της Προσωρινής Συμφωνίας 2025 για την Υπηρεσία Συγκέντρωσης Αποθήκευσης και Παροχής Ρυθμιζόμενων Ποσοτήτων Νερού, μέσω του υδροσυστήματος του Άρδα μεταξύ της οικείας Περιφέρειας και της εταιρείας «NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA EAD».

Επανακατάθεση της τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ για 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις» επανακατάθεσε την τροπολογία του για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο σε όλες τις κλίμακες.

Αναφέρεται ότι τροπολογία είναι πλήρως κοστολογημένη και σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για όλα τα έτη μέχρι και το 2028, συνεπώς δεν χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα.

Η χώρα μας, σημειώνεται στο δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, «έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με ό,τι έπραξαν κυβερνήσεις χωρών οι οποίες βίωσαν ανάλογη οικονομική κρίση, αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων. Η διατήρηση της κατάργησής τους επί 13 χρόνια μετά την νομοθέτηση του Ν.4093/2012 στερείται παντελώς δημοσιονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και συνταγματικής νομιμοποίησης. Ταυτόχρονα, η περικοπή των δώρων στο Δημόσιο αντίκειται και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2041/2022/ΕΕ περί επαρκών κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και τονίζεται ότι «η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά σε μια δεδομένη κοινωνική ανάγκη καθώς τα δώρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων και δεν συνιστούν δωρεά ή φιλοδώρημα, αλλά δικαίωμα που απορρέει από την εργασία τους. Η καταβολή των δώρων θα έχει σημαντική επίδραση στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών αλλά και της εθνικής οικονομίας στο σύνολό της».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ