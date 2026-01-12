Στην τελική ευθεία η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΔ: Καμία παράταση πέραν αυτής που έχει ήδη λάβει η επιτροπή - Real.gr

Με απόλυτο τρόπο επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της Realnews, σύμφωνα με το οποίο η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρόκειται να λάβει νέα παράταση πέραν αυτής που έχει ήδη εγκρίνει η Ολομέλεια και η οποία εκπνέει στα μέσα Φεβρουαρίου.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Κατά τη σημερινή επανέναρξη των εργασιών της επιτροπής, μετά τη διακοπή των εορτών, η Νέα Δημοκρατία, που διαθέτει την πλειοψηφία, κατέστησε σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω χρονικής επέκτασης, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την είσοδο της εξεταστικής στην τελική της φάση.

Τη θέση αυτή διατύπωσε με σαφήνεια ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος ανέφερε ότι η επιτροπή θα ολοκληρώσει τις συνεδριάσεις της εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει ήδη δοθεί από την Ολομέλεια. Όπως σημείωσε, «δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν άλλοι μάρτυρες που έχουν να προσδώσουν κάτι ουσιαστικό σε όσα έχουν ήδη κατατεθεί», απορρίπτοντας αιτήματα της αντιπολίτευσης για διεύρυνση του καταλόγου των μαρτύρων. Ο βουλευτής της Ν.Δ. επικαλέστηκε, μάλιστα, την κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου, η οποία –όπως είπε– εάν η υπόθεση οδηγείτο σε ακροατήριο θα αποτελούσε βασική μάρτυρα κατηγορίας, χωρίς ωστόσο να προκύψει από την κατάθεσή της οποιαδήποτε ένδειξη πολιτικών παρεμβάσεων από τον κ. Αυγενάκη ή άλλους υπουργούς.

Νωρίτερα, η εισηγήτρια της μειοψηφίας από το ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, είχε ζητήσει να τεθεί σε ψηφοφορία αίτημα για κλήτευση πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων, όπως οι πρώην γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ.κ. Μπαγινέτας και Παπαγιαννίδης, καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Παράλληλα, η κ. Αποστολάκη άσκησε σφοδρή κριτική στην εξαγγελθείσα πρόθεση του προέδρου της Βουλής να απαγορευθούν στο μέλλον οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των συνεδριάσεων εξεταστικών επιτροπών, κάνοντας λόγο για «ομολογία πανικού» της κυβερνητικής πλειοψηφίας και προαναγγέλλοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα περιορισμού της δημοσιότητας των εργασιών τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη να κατηγορεί την πλειοψηφία για βιασύνη και σπουδή «να τελειώνει γρήγορα η εξεταστική». Από την πλευρά του, ο κ. Λαζαρίδης αντέτεινε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως δεν έχει τίποτα να κρύψει, απορρίπτοντας το αίτημα κλήτευσης του κ. Σαλμά και υποστηρίζοντας ότι τα πρόσωπα που προτάθηκαν από το ΠΑΣΟΚ δεν είχαν αρμοδιότητα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, τόνισε ότι η πλειοψηφία δεν θα επιτρέψει η εξεταστική να μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ή σε «σόου».