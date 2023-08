Στην Αθήνα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Θα ακολουθήσει τετ α τετ των δύο ηγετών και διευρυμένη συνάντηση με συμμετοχή αντιπροσωπειών.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του κ. Ζελένσκι στην Ελλάδα και πρώτη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς εκκρεμούσε από την Άνοιξη του 2021.

Next up is the visit to Greece. We have already arrived. A meeting with President Katerina @PresidencyGR Sakellaropoulou, substantive negotiations with PM Mitsotakis @KMitsotakis and the Greek delegation. The agenda is everything we can do together to protect human life and…