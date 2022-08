Στην Ταϊβάν η Νάνσι Πελόζι - Το μήνυμά της στην Κίνα - Πεκίνο: Όσοι παίζουν με τη φωτιά θα χαθούν από αυτήν

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Ταϊβάν τιμά την ακλόνητη δέσμευση της Αμερικής να υποστηρίξει τη ζωντανή Δημοκρατία της Ταϊβάν. Η επίσκεψή μας είναι μέρος του ευρύτερου ταξιδιού μας στον Ινδο-Ειρηνικό -συμπεριλαμβανομένης της Σιγκαπούρης, της Μαλαισίας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας- με επίκεντρο την αμοιβαία ασφάλεια, τις οικονομικές εταιρικές σχέσεις και τη δημοκρατική διακυβέρνηση.

Οι συζητήσεις μας με την ηγεσία της Ταϊβάν θα επικεντρωθούν στην επιβεβαίωση της υποστήριξής μας προς τον εταίρο μας και στην προώθηση των κοινών μας συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης μιας ελεύθερης και ανοιχτής περιοχής Ινδο-Ειρηνικού. Η αλληλεγγύη της Αμερικής προς τα 23 εκατομμύρια πολίτες της Ταϊβάν είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας», αναφέρει η ανακοίνωση της Πελόζι και καταλήγει:

«Η επίσκεψή μας είναι μία από τις πολλές αντιπροσωπείες του Κογκρέσου που έχουν φτάσει στην Ταϊβάν -και σε καμία περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση με τη μακροχρόνια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, με γνώμονα τον Νόμο για τις Σχέσεις της Ταϊβάν του 1979, τα κοινά ανακοινωθέντα ΗΠΑ-Κίνας και τις Έξι Διαβεβαιώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αντιτίθενται στις μονομερείς προσπάθειες αλλαγής του status quo».

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.