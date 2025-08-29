Quantcast
Στις 10 το πρωί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου - Τα θέματα που θα συζητηθούν - Real.gr
real player

Στις 10 το πρωί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου – Τα θέματα που θα συζητηθούν

00:20, 29/08/2025
Στις 10 το πρωί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου – Τα θέματα που θα συζητηθούν

ΠΗΓΗ: INTIME

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει στις 10:00 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ατζέντα έχει ως εξής:

  • Εισήγηση από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς – Προετοιμασία και καινοτομίες,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής,
  • Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και της καταστροφής ή βλάβης έργων τέχνης,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τη βιώσιμη αλιεία,
  • Παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved