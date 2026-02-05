Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα - Real.gr

Στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης», είπε ο κ. Μαρινάκης και επανέλαβε ότι «με την Τουρκία έχουμε μία και μόνη διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών».

