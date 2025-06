Στις Βρυξέλλες ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής - Θα θέσει θέμα για τουρκολυβικό μνημόνιο και μεταναστευτικό - Real.gr

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος σήμερα αρχικά στη Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μετά στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και θέματα ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας.

Στην ατζέντα είναι επίσης το μεταναστευτικό και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε ένα αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον, η κατάσταση στη Μολδαβία και τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και θέματα εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Ειδικά για το μεταναστευτικό στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής αναμένεται να υπάρχει αναφορά στην εργαλειοποίηση του ζητήματος από τη Λιβύη καθώς και νέα αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα τονίζει ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να έχει καμία νομική συνέπεια για τρίτα κράτη.

Στόχος της Αθήνας είναι να περάσουν στα συμπεράσματα όσα ακριβώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν τον Δεκέμβριο του 2019. Τότε οι ηγέτες είχαν αναφέρει ότι το μνημόνιο αυτό είναι παράνομο, δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια δεν μπορεί να παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

«Θα συζητήσουμε το θέμα της Λιβύης, το οποίο ως προς την Ελλάδα έχει δύο πτυχές. Η πρώτη είναι το απαράδεκτο, παράνομο, ανυπόστατο, τουρκολιβυκό μνημόνιο και θα ζητήσει η Ελλάδα και πιστεύω ότι θα το καταφέρει, να συμπεριληφθούν και πάλι στα συμπεράσματα αυτούσια όσα είχαμε πει τον Δεκέμβριο του 2019, Ότι το μνημόνιο αυτό είναι παράνομο, δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια δεν μπορεί να παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Θεωρώ σημαντικό αυτή η επανάληψη να γίνει με τρόπο απολύτως σαφή προς την Λιβύη σε αυτή τη χρονική συγκυρία», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η δεύτερη πτυχή είναι το προσφυγικό μετά τις αυξημένες ροές από την Λιβύη με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα στους διακινητές ότι η χώρα «δεν είναι ξέφραγο αμπέλι», με τον Κ. Μητσοτάκη να έχει ήδη θέσει το ζήτημα στην Ούρσουλα Φον Ντε Λάιεν, η οποία με τη σειρά της έθιξε το ζήτημα σε επιστολή της στους ηγέτες της Ε.Ε.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε με τις λιβυκές αρχές έτσι ώστε να περιορίσουμε ή να μηδενίσουμε αν είναι εφικτό αυτές τις ροές… Η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να κάνει τη ζωής τους διακινητές εξαιρετικά δύσκολη και για αυτό και αποστέλλουμε πλοία του πολεμικού ναυτικού έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης… Να στείλουμε μήνυμα στους διακινητές ότι δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι και ότι ο λύκος δεν μπορεί να χαίρεται στην αναμπουμπούλα», σημείωσε.

Παράλληλα, βεβαίως, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μεγάλη συζήτηση αναμένεται μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και για τις εξελίξεις αυτές στη Μέση Ανατολή, όπως αυτές διαμορφώνονται, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά ότι μεταξύ Ισραήλ και Ιράν θα πρέπει να υπάρξει λύση μέσω της διπλωματικής οδού, αλλά θα αναφερθεί και στην κατάσταση στη Γάζα, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση παραβίαση κυριαρχικών της δικαιωμάτων», τονίζουν διπλωματικές πηγές αναφορικά με τη συμφωνία που υπέγραψε η Λιβύη με την Τουρκία για σεισμικές έρευνες σε 4 θαλάσσιες περιοχές.

Ο χάρτης με τα οικόπεδα που παρουσιάστηκε κατά την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ της NOC και της ΤPAO φαίνεται να ακολουθεί τη μέση γραμμή που έχει καθορίσει η Ελλάδα βάσει του νόμου 4001/2011 με βάση τη μέση γραμμή που έχουν χαραχθεί και τα ελληνικά οικόπεδα Νότια και Νοτιοανατολικά της Κρήτης και στα οποία δραστηριοποιείται η αμερικανική ExxonMobil.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές εκ πρώτης όψεως φαίνεται να κινείται νοτίως της μέσης γραμμής. Πάντως οι διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί καμία παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) ανακοίνωσε νωρίτερα την υπογραφή μνημονίου με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας (TPAO) για τη διεξαγωγή γεωλογικής και γεωφυσικής μελέτης τεσσάρων υπεράκτιων περιοχών.

«Πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις σχετικά με τη διενέργεια δισδιάστατης σεισμικής έρευνας (μήκους 10.000 χιλιομέτρων) και την επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν από αυτές τις έρευνες εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τους 9 μήνες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC).

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι το μνημόνιο υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη, τη ΝOC, εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της, ο μηχανικός Μασούντ Σουλεϊμάν, και την TPAO, o γενικός διευθυντής της εταιρείας, Αχμέτ Τούρκογλου.

