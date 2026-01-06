Στο φως νέα κυκλώματα: Ψευδείς οι δύο στις τρεις δηλώσεις - Real.gr

Οι αυτοψίες που έγιναν το 2025 έδειξαν ύποπτα σφάλματα στο 63% των αιτήσεων για επιδοτήσεις στη βιολογική μελισσοκομία και στο 57% στη βιολογική κτηνοτροφία.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Λαβράκια» έβγαλαν οι αυτοψίες που έγιναν από τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα στο 2025. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Realnews, από τους ελέγχους που άρχισαν να πραγματοποιούνται το καλοκαίρι και αφορούσαν τη βιολογική μελισσοκομία, σε δύο από τις τρεις αυτοψίες εντοπίστηκαν ψευδείς δηλώσεις. Την ίδια στιγμή, από τους ελέγχους που έγιναν και στη βιολογική κτηνοτροφία διαπιστώθηκε πως σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις είχε δηλωθεί μεγαλύτερος αριθμός στο ζωικό κεφάλαιο από αυτόν που πραγματικά υπήρχε.

Οι αυτοψίες από τους ελεγκτές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Ιουλίου, όταν δηλαδή είχε ήδη γίνει γνωστό το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τότε μέχρι και τα τέλη του 2025 οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων, έχουν προχωρήσει σε εκατοντάδες ελέγχους σε όλη τη χώρα, εστιάζοντας στα προγράμματα επιδοτήσεων για τη βιολογική μελισσοκομία και τη βιολογική κτηνοτροφία.

Δυστυχώς, στην πλειονότητα των ελέγχων εντοπίστηκαν λανθασμένες δηλώσεις. Συγκεκριμένα, στον κλάδο της βιολογικής μελισσοκομίας πραγματοποιήθηκαν 834 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψε ότι το 63% των δηλώσεων (δηλαδή σχεδόν δύο στις τρεις) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς οι μελισσοκόμοι είχαν δηλώσει περισσότερες κυψέλες. Την ίδια στιγμή, στη βιολογική κτηνοτροφία (βοοειδή και αιγοπρόβατα) έγιναν 1.300 έλεγχοι σε αντίστοιχες εκτροφές σε όλη την Ελλάδα. Σφάλματα, με υπερβάλλοντα αριθμό ζώων, εντοπίστηκαν στο 57% των ελέγχων.

Μια από τις κραυγαλέες περιπτώσεις που «εντυπωσίασε» τους ελεγκτές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αφορά κτηνοτρόφο στη Θεσσαλία, όπου κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι είχε δηλώσει 735 βοοειδή, αντί 135 που είχε, προκειμένου να εξασφαλίσει πολύ περισσότερα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε σχέση με αυτά που δικαιούτο. Οπως ανέφεραν στην «R» ελεγκτές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, «δεν γίνεται κάποιος να κάνει ένα τέτοιο λάθος χωρίς να υπάρχει πρόθεση. Δεν μπορείς να μπερδέψεις τα ζώα που έχεις και να δηλώσεις 600 βοοειδή περισσότερα. Φυσικά αυτή είναι μόνο μία χαρακτηριστική περίπτωση, στην οποία είχε δηλωθεί λάθος αριθμός ζώων, αλλά δυστυχώς δεν είναι η μοναδική».

«Πρωταθλήτριες» στις ψευδείς δηλώσεις που ανέδειξαν οι πρόσφατοι έλεγχοι σε βιολογική μελισσοκομία και βιολογική κτηνοτροφία αναδείχθηκαν η Κρήτη και η Θεσσαλία. Στη λίστα των περιοχών με τις περισσότερες ψευδείς δηλώσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης η Εύβοια, η Αττική, τα νησιά του Ιονίου καθώς και οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Στις περιπτώσεις εντοπισμού λαθών οι βιολογικοί κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι είδαν τις δηλώσεις τους για επιδοτήσεις να ακυρώνονται και κλήθηκαν να τις διορθώσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων αποκλίσεων του πραγματικού με το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα στοιχεία εστάλησαν στους κατά τόπους εισαγγελείς.

«Εκτιμώ ότι ακόμα και σήμερα, που έχει γίνει όλος αυτός ο πανικός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζουν να πληρώνονται κάποιοι από τους απατεώνες. Το πρόβλημα είναι πολύ ευρύ και πιστεύω πως ακόμα και με τη μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ευτράπελα και απάτες», είπε στην «R» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νίκος Κακαβάς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΓΕΔΥ, βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Εχουν διαπιστωθεί 147.000 “εξαφανισμένα” ΑΦΜ που οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν σε ποιους ανήκουν. Από το επόμενο διάστημα είναι γνωστό ότι έρχονται νέες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», προσθέτει ο Ν. Κακαβάς.

Εγκληματικές οργανώσεις

Με το νέο έτος, όμως, αναμένεται να αποκαλυφθούν και νέα κυκλώματα που ελάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε λίγες εβδομάδες το ελληνικό FBI θα είναι έτοιμο να παραδώσει στον εισαγγελέα άλλες δύο δικογραφίες για εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη, οι οποίες εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις ύψους σχεδόν 5.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πηγές, τη σχετική προκαταρκτική έρευνα έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBΙ, έπειτα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα. Οι δύο νέες φερόμενες ως εγκληματικές οργανώσεις προέκυψαν από τη συστηματική έρευνα των χαρακτηρισμένων «κόκκινων» ΑΦΜ στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήδη έχει κατασχεθεί από τους αστυνομικούς.

Τα δύο νέα κυκλώματα εντοπίζονται στην Κρήτη, που άλλωστε βρίσκεται στην κορυφή του σκανδάλου με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα στα πρόσωπα που ελέγχονται για αυτά τα δύο νέα κυκλώματα περιλαμβάνονται και ονόματα τα οποία απασχόλησαν έντονα την επικαιρότητα αλλά και την πολιτική σκηνή της χώρας λόγω της φερόμενης εμπλοκής τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και σε αυτή την περίπτωση έγιναν επιτόπιες έρευνες, για να διασταυρωθούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις. Μάλιστα, οι αυτοψίες έδειξαν ότι οι εκτάσεις που δηλώνονταν επί σειρά ετών ήταν πλήρως ακατάλληλες για να αξιοποιηθούν ως βοσκοτόπια ή καλλιέργειες. Οπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και στις δύο υπό διερεύνηση εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να έχουν δηλωθεί εκτάσεις και εκτός Κρήτης, συγκεκριμένα στην Ηπειρο.

Βασικό ρόλο σε αυτές τις υπό έρευνα νέες περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων φαίνεται να διαδραματίζει Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων σε πόλη της Κρήτης, το οποίο τα τελευταία χρόνια είχε περάσει στην ιδιοκτησία προσώπου που ήδη είναι προφυλακισμένο για είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων και, μάλιστα, σε βαθμό κακουργήματος.

«Βροχή» καταγγελιών

Παράλληλα, πλήθος πολιτών έχει καταγγείλει πρόσωπα που φέρονται να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι καταγγελίες που ελέγχουν οι Αρχές αφορούν είτε κατ’ επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφους είτε άλλους πολίτες οι οποίοι δεν είχαν σχέση με τον πρωτογενή τομέα, πλην όμως εκμεταλλεύτηκαν τα κενά στο σύστημα προκειμένου να εισπράξουν χρήματα από τις επιδοτήσεις.

Οι πηγές αναφέρουν ότι ανάμεσα στα πρόσωπα για τα οποία υπάρχει ανώνυμη καταγγελία για είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων φέρεται να βρίσκεται και το όνομα ενός ακόμα, επίσης γνωστού, αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος πλέον είναι υπό έλεγχο όσον αφορά τις δηλώσεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις καλλιέργειές του. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν «παγώσει» οι τραπεζικοί λογαριασμοί δύο άλλων γνωστών αγροτοσυνδικαλιστών.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο ελεγχόμενος δήλωνε κανονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα νοικιασμένα από τον ίδιο αγροτεμάχια για την καλλιέργεια ρυζιού, όμως οι ιδιοκτήτες αυτών των κτημάτων δεν τα δήλωναν στο Ε9 που κατέθεταν στην εφορία. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί πως η υπόθεση είναι ήδη υπό έρευνα, κυρίως για τους ιδιοκτήτες των κτημάτων που τα νοίκιαζαν στον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή. Το γεγονός ότι οι Αρχές επικεντρώνονται στους συνδικαλιστές, τη στιγμή που οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Ωστόσο, οι Αρχές ξεκαθαρίζουν πως το γεγονός αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τα ποσά των επιδοτήσεων που ελάμβαναν οι ελεγχόμενοι. Οπως εξηγεί στην «R» αστυνομικός, η αρχική έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπειτα από την προκαταρκτική που διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ξεκίνησε από τα λεγόμενα «κόκκινα» ΑΦΜ με τα μεγάλα χρηματικά ποσά, ύψους από ένα εκατομμύριο ευρώ και άνω.

Οταν ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και σχηματίστηκαν δικογραφίες, η έρευνα προχώρησε για μικρότερα ποσά με όριο το μισό εκατομμύριο ευρώ και, τελικά, έφτασε σε ποσά της τάξεως των 200.000 ευρώ και κάτω. Εκεί εντοπίστηκαν τα ονόματα των δύο αγροτοσυνδικαλιστών, των οποίων η παρανομία στην ουσία αφορά την αναντιστοιχία σε σχέση με τα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και στο Ε9.

Σημειώνεται πως από τη στιγμή που ο ΟΠΕΚΕΠΕ πέρασε στην ΑΑΔΕ, η διασταύρωση φορολογικών στοιχείων έγινε πιο εύκολη και άμεση, με αποτέλεσμα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να διαπιστωθούν αναντιστοιχίες στις εκτάσεις που δηλώνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση με τα όσα δηλώνονται στο Ε9, αλλά και στην ταυτότητα ακινήτου στο Κτηματολόγιο.