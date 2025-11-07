Στο Ηράκλειο σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – Θα παρουσιάσει πλαίσιο μέτρων για την οπλοκατοχή - Real.gr

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμη έξι τραυματίστηκαν.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναμένεται να παρουσιάσει στις 11:00, το πλαίσιο των νέων μέτρων για την οπλοκατοχή, περιλαμβάνοντας τον τρόπο έκδοσης αδειών και τη διαδικασία διεξαγωγής ελέγχων.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί, στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ertnews.gr

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

Το γενικό πλαίσιο των ανακοινώσεων περιλαμβάνει πρωτοβουλίες στο κομμάτι της οπλοκατοχής και του τρόπου που δίνονται άδειες καθώς και στο πως διεξάγονται οι έλεγχοι.

Ο Πρωθυπουργός φέρεται να εργάζεται πάνω στα μέτρα που θα ανακοινώσει, αξιολογώντας και σχετικές προτάσεις που δέχεται από συνεργάτες του.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει και μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Παράλληλα θα υπάρξει και μια σειρά από άλλα μέτρα – όπως ειδική αστυνόμευση σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να στοχοποιούνται συλλήβδην κάτοικοι μιας περιοχής – τα οποία θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.