Στο νοσοκομείο Δράμας ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά από πρόσκληση των γιατρών - Real.gr

Μετά τις εντάσεις και τις αντιδράσεις των τελευταίων ημερών, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι αποδέχεται επίσημα την πρόσκληση του Συλλόγου Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας για επίσκεψη στον χώρο του νοσοκομείου. Σε ανάρτησή του, κάνει λόγο για ειλικρινή διάθεση επίλυσης των προβλημάτων και ευχαριστεί τους γιατρούς για την εμπιστοσύνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Μετά την έντονη συζήτηση που είχα στην Βουλή, παρέλαβα στο γραφείο μου αυτήν την ευγενική πρόσκληση από τον Σύλλογο των Ιατρών του Νοσοκομείου Δράμας. Όπως με πληροφόρησε η Διοίκηση του Νοσοκομείου και ο έτερος Σύλλογος των Εργαζομένων (που είχε διοργανώσει τις συγκεντρώσεις) ζητά την επίσκεψη μου και άπαντες εγγυώνται την ειρήνη κατά την επίσκεψη μου αυτή.

Φυσικά και την αποδέχομαι και την προγραμματίζω άμεσα. Εγώ ούτως ή αλλως ήθελα και να πάω και το θεωρούσα σημαντικό. Κάποιοι ανεγκέφαλοι με εμπόδισαν δια της βίας. Και θα πάω λοιπόν και θα βρούμε λύσεις.

Υγ: ιδιαιτέρως ευχαριστώ το Σύλλογο για την δημόσια αναγνώριση του, των πραγματικών μου προσπαθειών και της αληθινής μου βούλησης να βρω λύσεις στα προβλήματα. Με τέτοια πνεύμα καλοπιστίας θα πάμε το ΕΣΥ μπροστά όλοι μαζί.»

Η πρόσκληση των γιατρών

«Προς τον Υπουργό Υγείας, κο Άδωνι Γεωργιάδη,

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Μετά από όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και λόγω της ακύρωσης της επίσκεψής σας στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και της αναφοράς από μέρους σας ότι θα μας επισκεφθείτε μόνο με επίσημη πρόσκληση από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου που να εγγυάται την ασφάλειά σας, εμείς, ως Σύλλογος Ιατρών Νοσοκομείου Δράμας, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να σας προσκαλέσουμε να επισκεφθείτε άμεσα το Νοσοκομείο μας.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου μας περιμέναμε την επίσκεψή σας με ιδιαίτερη αγωνία εδώ και πολύ καιρό, έπειτα από την πολύ επιτυχημένη και εποικοδομητική συνάντηση που είχε το διοικητικό μας συμβούλιο μαζί σας στο Υπουργείο τον Φεβρουάριο του παρόντος έτους, ώστε να συζητήσουμε μαζί σας, δια ζώσης στο Νοσοκομείο μας, όλα τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και για να βρούμε μαζί σας επιτέλους άμεση λύση, αφού γνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι που επιθυμείτε και εσείς για το Νοσοκομείο μας.

Θεωρούμε ότι είναι άδικο για εμάς τους γιατρούς του Νοσοκομείου που σας αναμέναμε σύσσωμοι ειρηνικά να μην έχουμε την ευκαιρία να σας συναντήσουμε και να σας δείξουμε επί τόπου όλα μας τα προβλήματα. Η καθημερινότητά μας έχει γίνει αβάσταχτη και οι συνθήκες εργασίας μας δυσμενείς. Το Νοσοκομείο μας εκπέμπει σήμα κινδύνου και αυτό επηρεάζει τόσο τη δική μας σωματική και ψυχική ευρωστία, όσο και των ασθενών μας, οι οποίοι είναι τελικοί αποδέκτες όλων των παθογενειών.

Με βαθιά ελπίδα ότι θα έχουμε σύντομα απάντησή σας για την ημερομηνία επίσκεψής σας, για να συζητήσουμε δια ζώσης στο Νοσοκομείο μας, όπως είχαμε κάνει και στο Υπουργείο πριν λίγους μήνες, σας εγγυόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την ομαλή πορεία της επίσκεψής σας στο χώρο του Νοσοκομείου μας.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου μας επιθυμούμε μόνο να λύσουμε ειρηνικά όλα τα προβλήματα, τα δικά μας και των ασθενών μας, γιατί παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.»