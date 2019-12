Στο Μαξίμου ο Πάιατ - Συνάντηση προετοιμασίας της επίσκεψης Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης το περιεχόμενο των επιστολών που έστειλε η Ελλάδα στον Γενικό Γραμματέα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Πρωθυπουργός ανέλυσε στον Πρεσβευτή των ΗΠΑ τις ελληνικές θέσεις και ενέργειες απέναντι στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Υπενθυμίζεται ότι η υπογραφή Μνημονίου με τη Λιβύη έχει χαρακτηριστεί «προκλητική ενέργεια» από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Excellent meeting with @PrimeMinisterGR to discuss his Jan. 7 trip to meet with @POTUS, a clear signal of Greece’s growing importance in Washington as a pillar of stability in this critical and complicated region and our commitment to supporting Greece’s full economic recovery. pic.twitter.com/9QwF74mP38