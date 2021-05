Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Τσαβούσογλου - Συνάντηση με Μητσοτάκη

Ακολούθως, στις 11 το πρωί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του σε σχήμα περιορισμένης σύνθεσης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Οι συνομιλίες θα εστιαστούν στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Οι δηλώσεις στον Τύπο αναμένεται να λάβουν χώρα γύρω στις 13:15.

Χθες το βράδυ ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών παρέθεσε στον Τούρκο ομόλογό του ανεπίσημο δείπνο σε εστιατόριο της Αθήνας με θέα την Ακρόπολη, στο οποίο παρακάθισαν, επίσης, οι υφυπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Κώστας Φραγκογιάννης και Σεντάτ Ονάλ, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης και ο πρεσβευτής της Τουρκίας στην Ελλάδα Μπουράκ Οζουγκέργκιν.

Οι προκλήσεις Τσαβούσογλου περί «τουρκικής μειονότητας» και η αντίδραση του ΥΠΕΞ

Την άμεση αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσαν οι χθεσινές προκλητικές δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Θράκη.

«Η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα σε Μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη» τόνισε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών επισημανε ότι η Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη, αριθμεί περίπου 120.00 Έλληνες κατοίκους και διαμηνύει πως οι συνεχείς προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας αυτής από την Τουρκία, καθώς και οι αιτιάσεις περί δήθεν μη προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών αυτών, ή περί δήθεν διακριτικής μεταχείρισης είναι αβάσιμες και απορρίπτονται στο σύνολό τους.

Ο κ. Παπαϊωάννου αφού ανέφερε πως η Ελλάδα, κράτος δικαίου, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημειώσε πως η χώρα μας θα επιθυμούσε την βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, υπογραμμίσε περαιτέρω.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί τους θεμελιώδεις κανόνες αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της συνθήκης της Λωζάννης την οποία επίσης υπέγραψε και έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έφτασε αεροπορικώς στην Αλεξανδρούπολη λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Κυριακής και στη συνέχεια οδικώς μετέβει στο Τουρκικό προξενείο, στην Κομοτηνή. «Πηγαίνω στην Ελλάδα με θετική ατζέντα», δήλωσε ο Μ. Τσαβούσογλου στους δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει από την Τουρκία. Φθάνοντας στη Θράκη έκανε ανάρτηση στο Twitter στην οποία ανέφερε:

"Στην Ελλάδα για να συναντηθώ με μέλη της "τουρκικής" μειονότητας στη Δυτική Θράκη και για να συζητήσουμε θέματα διμερών σχέσεων"

