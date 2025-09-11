Στον αγιασμό του 8ου δημοτικού σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας ο Κυρ. Μητσοτάκης - Real.gr

Quantcast
09:42, 11/09/2025
Στο 8ο δημοτικό σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας βρεθηκε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου παρέστη στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί με τους οποίους αντάλλαξε ευχές για τη νέα χρονιά.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου στους χώρους της εκπαιδευτικής μονάδας που ανακαινίστηκε με το πρόγραμμα «Μαριέτα Γιαννάκου» με το οποίο έχουν ανακαινιστεί συνολικά 431 σχολικές μονάδες, ενώ προβλέπεται η αναβάθμιση συνολικά άλλων 2.500 σχολείων.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης.

 

