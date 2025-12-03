Στον Νικήτα Κακλαμάνη η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Real.gr

Εθιμοτυπική επίσκεψη της πρέσβειρας των Η.Π.Α στην Αθήνα στον πρόεδρο της Βουλής

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Την πρέσβειρα των Η.Π.Α στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα υποδεχθεί στις 14:30 στο γραφείο του στη Βουλή ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης.

Πρόκειται για την πρώτη εθιμοτυπική συνάντησή τους από την ημέρα που η κα Γκιλφόιλ ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά της και προφανώς την πρώτη επίσκεψη της νέας πρέσβειρας στη Βουλή.

Κοινοβουλευτικές πηγές τόνιζαν ότι ο Πρόεδρος της Βουλής αναμένεται να θέσει το πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ σε επίπεδο κοινοβουλευτικής διπλωματίας, τονίζοντας τη σταθερή προσήλωση της χώρας στις δημοκρατικές διαδικασίες, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στη στρατηγική σχέση Αθήνας–Ουάσιγκτον