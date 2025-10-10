Στον Βοτανικό οι Δούκας και Παπασταύρου - Ενημερώθηκαν για τις εργασίες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού - Real.gr

Στον Βοτανικό και στον χώρο που θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, βρέθηκαν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εν εξελίξει εργασίες.

«Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα» έγραψε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό!

Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα.

Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες «τρέχουν» με πυρετώδεις ρυθμούς.

Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη.

Προχωράμε!

