Στον Εβρο την Τρίτη Μητσοτάκης-Μισέλ: «Στηρίζουμε την Ελλάδα» - Εκτακτη Σύνοδος ΥΠΕΞ της ΕΕ

Τη στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, επανέλαβε σε tweet του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ,ενώ γνωστοποίησε ότι θα επισκεφθεί τα ελληνοτουρκικά σύνορα την προσεχή Τρίτη μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συγκεκριμένα, αναφέρει στο μήνυμά του: "Στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση στο πεδίο. Θα επισκεφθώ τα ελληλοτουρκικά σύνορα την Τρίτη με τον πρωθυπουργό (Κυριάκο) Μητσοτάκη".

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground. I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis. — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020

Στην από κοινού επίσκεψη στον Έβρο αλλά και στα έκτακτα μέτρα αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω twitter.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας αποφάσισε να αυξήσει στο μέγιστο το επίπεδο αποτροπής στα σύνορά μας. Ξεκινώντας από τώρα, δεν θα δεχόμαστε νέες αιτήσεις ασύλου για ένα μήνα. Επικαλούμαστε το άρθρο 78.3 της Συνθήκης για την ΕΕ για να εξασφαλίσουμε πλήρη ευρωπαϊκή στήριξη».

Our national security council has taken the decision to increase the level of deterrence at our borders to the maximum. As of now we will not be accepting any new asylum applications for 1 month. We are invoking article 78.3 of the TFEU to ensure full European support. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 1, 2020

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφθώ τα χερσαία σύνορα του Έβρου μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel την Τρίτη. Επαναλαμβάνω: μην επιχειρήσετε να εισέλθετε παράνομα στην Ελλάδα - θα γυρίσετε πίσω».

The borders of Greece are the external borders of Europe. We will protect them. I will be visiting the #Evros land border with Turkey along with Charles Michel @eucopresident on Tuesday. Once more, do not attempt to enter Greece illegally - you will be turned back. ???????? — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 1, 2020

Εκτακτο Συμβούλιο ΥΠΕΞ για την Τουρκία συγκαλεί ο Μπορέλ μετά το αίτημα Δένδια

Στην έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών την ερχόμενη εβδομάδα, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, προχώρησε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορρέλ.

Σε γραπτή του δήλωση αναφέρει: «οι συνεχιζόμενες νέες συγκρούσεις εντός και γύρω από το Idlib αποτελούν σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», σημειώνοντας οτι η κατάσταση προκαλεί θύματα και εκτοπισμό αμάχων και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διπλασιάσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτής της τρομερής ανθρώπιστικής κρίσης με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της.

«Ως εκ τούτου, ζητώ μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε την εξέλιξη της κατάστασης, ιδίως κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας», τονίζει.

«Τις τελευταίες ημέρες ήμουν σε επαφή με βασικούς παράγοντες. Έκανα έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση και για διαρκή εκεχειρία, εξέφρασα τη λύπη μου για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και πρόσφερα υποστήριξη από την ΕΕ για τον μετριασμό των συνεπειών της κρίσης», καταγράφει ο Μπορρέλ.

«Υπάρχει μόνο μια πολιτική λύση σε αυτήν την κρίση», ξεκαθαρίζει.

«Όλοι, ειδικά το συριακό καθεστώς, πρέπει να επιστρέψουν επειγόντως σε μια πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών».

«Πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να κινητοποιούμε τους πόρους για να μειώσουμε τον πόνο του άμαχου πληθυσμού για την παροχή καταφυγίου, τροφίμων και φαρμάκων. Πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των πιο απομακρυσμένων περιοχών, όπου βρίσκονται οι πιο ευάλωτοι. Τόνισα αυτό σε όλες τις επαφές μου τις τελευταίες ημέρες», υπενθυμίζει ο Μπορρελ.

«Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την κατάσταση μετανάστευσης στα εξωτερικά μας σύνορα. Η δήλωση ΕΕ - Τουρκίας πρέπει να υποστηριχθεί. Η ΕΕ ασχολείται με την υποστήριξη της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στην αντιμετώπιση της εξέλιξης της κατάστασης», ξεκαθαρίζει.

«Το έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την επόμενη εβδομάδα θα είναι μια ευκαιρία να επικεντρωθούμε στις τελευταίες εξελίξεις και να συνεχίσουμε την κοινή μας εργασία σε όλα τα μέτωπα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η συλλογική δράση μας θα έχει τον υψηλότερο δυνατό αντίκτυπο εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κρίση και να συμβάλουμε στην προετοιμασία του δρόμου για μια πολιτική λύση», καταλήγει.

Μήνυμα στήριξης και από την Κροατική Προεδρία της ΕΕ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κροατίας, της χώρας που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, έστειλε μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με ανάρτησή του στο Twitter, όπου αναφέρεται:

«Η προεδρία της Κροατίας στην ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Βουλγαρίας που πασχίζουν να προστατεύσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατυπώνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε.

Η νέα κατάσταση με τους μετανάστες απαιτεί μια ευρωπαϊκή απάντηση και το κλειδί είναι ο πολιτικός διάλογος με την Τουρκία. Εν τω μεταξύ, πρέπει να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία».