Στράτος Σιμόπουλος στο Kontra24: Η Μαρία Καρυστιανού αναπαράγει έναν χρυσαυγίτικο πολιτικό λόγο - Real.gr

Στο studio του Kontra24, με τη Λουκία Γκάτσου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος

«Θα την κρίνω πολιτικά από την ανάρτηση που έκανε το Σάββατο. Ηταν μία ανάρτηση με την οποία επιτέθηκε συλλήβδην κατά όλου του πολιτικού συστήματος, όλων των κομμάτων, όλων των πολιτικών», είπε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, σχολιάζοντας ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Και ανέφερε: «Είναι θα έλεγα, και το λέω με πολύ προσοχή, μία χρυσαυγίτικη πολιτική άποψη, που την είχαμε ακούσει και παλαιότερα. Δεν λέω ότι η πρακτική της είναι χρυσαυγίτικη, γιατί οι χρυσαυγίτες είχαν στρατιωτική οργάνωση. Αυτά τα οποία λέει αναπαράγουν σε μία άλλη εποχή ένα χρυσαυγίτικο πολιτικό λόγο».

