Στυλιανίδης: Μαρτυρία αυτοθυσίας και θάρρους η βοήθεια εθελοντών στους πρόσφυγες από την Ουκρανία

«Η Πολιτική Άμυνα και η διαχείριση εκτοπισμένων πληθυσμών έναντι καταστροφών και κρίσεων, καθώς και ο ρόλος των εθελοντών και ο αγώνας κατά της πανδημίας» (Civil Defence and Management of displaced populations in face of disasters and crises - Role volunteers and the fight against pandemics), αποτελούν το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Προστασίας, σκοπός της οποίας είναι να αναδείξει την πολύτιμη συμβολή των εθελοντών σε κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου πληθυσμοί αναγκάζονται να εκτοπιστούν από τις εστίες τους. Ένα μήνυμα που παράλληλα υπογραμμίζει ότι απειλές για την ανθρωπότητα δεν αποτελούν μόνο οι φυσικές καταστροφές, αλλά και πρωτοφανείς καταστάσεις όπως η πανδημία που συνεχίζει να πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη.