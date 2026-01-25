Quantcast
Συγχαρητήρια από ΠΑΣΟΚ και Φάμελο για το χάλκινο της Εθνικής ομάδας πόλο - Real.gr
22:32, 25/01/2026
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

  • Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απηύθυνε «Θερμά συγχαρητήρια» στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η ομάδα ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Βελιγράδι, μετά την επιβλητική νίκη επί της Ιταλίας με 12-5.
  • Το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «η νέα αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει πως η ελληνική υδατοσφαίριση βρίσκεται σταθερά στην παγκόσμια ελίτ», χαρακτηρίζοντας το μετάλλιο ως «καρπό του αστείρευτου ταλέντου, της σκληρής δουλειάς και της ακλόνητης προσήλωσης στους στόχους».
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, συνεχάρη επίσης την Εθνική ομάδα, δηλώνοντας ότι «Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια». Υπογράμμισε ότι «με δουλειά, επιμονή και ομαδικό πνεύμα» το ελληνικό πόλο είναι «δίκαια στην κορυφή» και αξίζει τη στήριξη της Πολιτείας.

«Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες, τον προπονητή και όλο το επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με την επιβλητική του νίκη επί της Ιταλίας με 12-5 στον μικρό τελικό, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Βελιγράδι και μας έκανε για άλλη μία φορά υπερήφανους. Η νέα αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει πως η ελληνική υδατοσφαίριση βρίσκεται σταθερά στην παγκόσμια ελίτ», αναφέρεται στην συγχαρητήρια δήλωση της υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνας Σταρακά, του Γραμματέα του Τομέα Αθλητισμού, Βασίλη Σκουντή και του Γραμματέα του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων, Κώστα Χουλιάρα, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Βελιγράδι.

«Το μετάλλιο αυτό είναι καρπός του αστείρευτου ταλέντου, της σκληρής δουλειάς και της ακλόνητης προσήλωσης στους στόχους, που χαρακτηρίζουν διαχρονικά αυτήν την ομάδα.

Για εμάς, στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η στήριξη των πρωταθλητών μας και η επένδυση στις υποδομές συνιστούν χρέος της Πολιτείας, ώστε η ελληνική σημαία να συνεχίσει να κυματίζει περήφανα στις διεθνείς διοργανώσεις.

Με την ευχή η πορεία της εθνικής μας να συνεχίσει να εμπνέει τη νέα γενιά, και πάλι θερμά συγχαρητήρια!» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Από την πλευρά του και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος έδωσε τα δικά του συγχαρητήρια: «Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα» , αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σ.Φάμελλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών.

«Με δουλειά, επιμονή και ομαδικό πνεύμα οι αθλητές μας και η προπονητική ομάδα, απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι το ελληνικό πόλο είναι δίκαια στην κορυφή και αξίζει τη στήριξη από την Πολιτεία.

Θερμά συγχαρητήρια!», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

