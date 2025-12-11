Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup: Επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας - Real.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επικοινώνησε με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον συνεχάρη από καρδιάς για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Ο κ. Τασούλας ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Πιερρακάκη για την αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη, καταλήγει στη δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Τασούλας.