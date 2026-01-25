Συγχαρητήρια του προέδρου της Βουλής Ν.Κακλαμάνη στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου - Real.gr

Quantcast
Συγχαρητήρια του προέδρου της Βουλής Ν.Κακλαμάνη στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου
Συγχαρητήρια του προέδρου της Βουλής Ν.Κακλαμάνη στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

20:22, 25/01/2026
Συγχαρητήρια του προέδρου της Βουλής Ν.Κακλαμάνη στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης που διεξάγεται στη Σερβία, μετά τη νίκη της στον μικρό τελικό επί της Ιταλίας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Εθνική μας Ομάδα Πόλο Ανδρών μας χάρισε σήμερα αξέχαστες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης στο Βελιγράδι. Οι διεθνείς μας, με το ασίγαστο πνεύμα αγωνιστικότητας που τους διακρίνει, κατέκτησαν το μοναδικό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση που έλειπε από τη μεγάλη συλλογή του ελληνικού πόλο, γράφοντας μια λαμπρή σελίδα για την Ελλάδα στην ιστορία του αθλήματος.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, καθώς και στον ομοσπονδιακό προπονητή, Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος με τη μεθοδικότητα και το ήθος του οδήγησε την ομάδα στη μεγάλη αυτή εθνική επιτυχία. Η αφοσίωση, η ομαδικότητα και το αγωνιστικό σας πνεύμα αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε!».

