Συγχαρητήρια του πρωθυπουργού στην εθνική ομάδα Πόλο για το χάλκινο μετάλλιο - Real.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ συνεχάρη την εθνική ομάδα του Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:
«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι.
Σας ευχαριστούμε!»
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 25, 2026