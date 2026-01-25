Quantcast
Συγχαρητήρια του πρωθυπουργού στην εθνική ομάδα Πόλο για το χάλκινο μετάλλιο - Real.gr
20:11, 25/01/2026
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ συνεχάρη την εθνική ομάδα του Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι.

Σας ευχαριστούμε!»

