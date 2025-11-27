Σύγκρουση Ανδρουλάκη-Θεοδωρικάκου στη Βουλή: «Ο "Φραπές" κουμπάρος και κομματάρχης του πρωθυπουργού»-«Δεν θα κερδίσετε τίποτα επιμένοντας σε ένα ψέμα» - Real.gr

Σκληρή σύγκρουση σημειώθηκε στην Ολομέλεια, με αφορμή την καταγγελία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί κουμπαριάς του πρωθυπουργού με τον Γιώργο Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο «Φραπέ» – τον μάρτυρα που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ «φυγάδευσε» από την Εξεταστική, όταν αρνήθηκε να τον προσαγάγει βιαίως, παρά το σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε αιχμηρά τα όσα προκύπτουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι «το Μαξίμου και οι βουλευτές της ΝΔ στην επιτροπή οργάνωσαν την απόδραση του Φραπέ από την Εξεταστική. Απέρριψαν το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και σύσσωμης της αντιπολίτευσης να προσαχθεί βιαίως με το περισπούδαστο επιχείρημα ότι “και να ερχόταν, δεν θα μιλούσε”. Σήμερα η ΝΔ κάνει την κωλοτούμπα και ξανακαλεί τον Φραπέ. Ζητά η ΝΔ να επανακληθεί ο Ξυλούρης γιατί είναι “φίλος φίλου μου” και όχι επειδή είναι κουμπάρος, κομματάρχης και προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού», καταθέτοντας στα πρακτικά σχετικό δημοσίευμα εφημερίδας της Κρήτης για να τεκμηριώσει την αναφορά του.

«Το ΠΑΣΟΚ επιμένει όχι απλώς στην κλήση, αλλά και στην άμεση βίαιη προσαγωγή του Γ. Ξυλούρη, ώστε να δώσει εξηγήσεις για όλα, και να τον ακούσει ο ελληνικός λαός. Να μας πει ποιος είναι ο “Μεγάλος”. Ποιος είναι ο “Κυριάκος”, ποιος ο “Γρηγόρης” των υπουργικών ραντεβού, ποιος ο “Μάκης”, και ποιες οι “πλάτες” που επέτρεπαν στον Γ. Ξυλούρη να παρεμβαίνει ανά πάσα στιγμή στο Μαξίμου και να κανονίζει και πότε θα του γίνει έλεγχος. Να μας αφηγηθεί ο κουμπάρος και κομματάρχης του Πρωθυπουργού πώς κατέληξε να πρωταγωνιστεί στο σκάνδαλο διαφθοράς», είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανασκευάσει. Πιο συγκεκριμένα, είπε τα εξής:

«Έχετε πει ένα ψέμα και πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη γι’ αυτό. Το ψέμα είναι ότι ο κ. Ξυλούρης, ο “Φραπές” – δεν τον γνωρίζω – είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Εσείς κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη για το ψέμα σας ότι ο πρωθυπουργός της χώρας είναι κουμπάρος αυτού του τύπου. Παρακαλώ να ζητήσετε συγγνώμη για να συνεχίσει η συζήτηση.», είπε απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη.

«Το αν είναι ή δεν είναι κουμπάρος αποτελεί αντικειμενικό γεγονός. Είναι ή δεν είναι λοιπόν; Λέτε ψέματα. Όταν μιλάτε θα πρέπει να βασίζεστε σε στοιχεία. Δεν θα κερδίσετε τίποτα επιμένοντας σε ένα ψέμα. Τα υπόλοιπα αποτελούν κρεσέντο στο οποίο καταφεύγετε πιεζόμενος από τα κόμματα στα Αριστερά και από την επιστροφή του κ. Τσίπρα. Θα πρέπει όμως αυτά που λέτε να είναι πιο τεκμηριωμένα» είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Έπειτα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πήρε τον λόγο και ανέφερε τα εξής: «Κύριε υπουργέ στις επισυνδέσεις, οι “Ξυλούρηδες” δεν έχουν αναφέρει μόνο τον Πίνατ από ολόκληρο το Μαξίμου. Όλους τους άλλους του ξέρουν και τους έχουν αναφέρει, έχουν ζητήσει ραντεβού, κάλυψη και σταμάτημα ελέγχων. Εσείς πήγατε ένα βήμα παρακάτω. Όχι μόνο τους προστατεύετε, αλλά σας βάζει ο αρχηγός της ΝΔ να εκτίθεστε. Σας βάζει να λέτε ψέματα. Και να γίνεστε συκοφάντες. Δεν επιτίθεμαι στον κ. Θεοδωρικάκο. Επιτίθεμαι στον άνθρωπο που τους εκθέτει, στον άνθρωπο πίσω από όλα, στον άνθρωπο πίσω από τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την 717, τον κύριο Μητσοτάκη. Μια εικόνα είναι 1000 λέξεις. Να μας πουν ο πρωθυπουργός και η Μπακογιάννη αν είναι τελικά κουμπάροι με τον Ξυλούρη ή όχι; Φωτογραφία από δημοσίευμα του 2014, που αποδεικνύει ότι είναι».

Στην συνέχεια, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε: «Ζήτησα προηγουμένως από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να παραδεχθεί το λάθος του και να ζητήσει συγγνώμη γιατί δεν είναι ότι ελέχθη κάτι που δεν ισχύει, αλλά γιατί είναι προφανής ο συνειρμός.»

«Έχει περάσει στα μάτια της κοινής γνώμης ότι κάποιοι τύποι έχουν κλέψει λεφτά, οπότε πρέπει υποχρεωτικά, λέει η αντιπολίτευση, αυτοί να ταυτιστούν με την ΝΔ και τον αρχηγό της. Ποιος είναι ο πιο απλός τρόπος; Ότι είναι κουμπάροι.», πρόσθεσε.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ζήτησα από τον κ. Ανδρουλάκη να το πάρει πίσω διότι γνωρίζει ότι δεν είναι αλήθεια και λέει ψέματα, και αντί να το παραδεχτεί, κατέθεσε στα πρακτικά μία φωτογραφία από μία εφημερίδα, που έχει μία εικόνα του αείμνηστου επιτίμου προέδρου της ΝΔ και πατέρα του πρωθυπουργού της χώρας, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δίπλα σε ένα ζευγάρι που παντρεύονται και λέει ότι έκανε μία κουμπαριά. “Ο Κώστας Μητσοτάκης πάντρεψε τον Μανόλη Ξυλούρη”. Αυτός ο “Φραπές” δεν λέγεται Μανόλης αλλά Γιώργος. Άρα αποκλείεται αυτός εδώ δεν είναι αυτός που αναφέρεστε. Και έτσι να ήταν δεν θα ήταν κουμπάρος του σημερινού πρωθυπουργού. Όταν λέμε ψέματα συνειδητά, διαπράττουμε κάτι που είναι απολύτως ηθικά και πολιτικά απαράδεκτο. Κάποια στιγμή η λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να σταματήσει».