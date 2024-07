Συγχαρητήριο μήνυμα Μητσοτάκη στον Κιρ Στάρμερ

Συγχαρητήριο μήνυμα στον νικητή των εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο Κιρ Στάρμερ απέστειλε με ανάρτησή του στα αγγλικά στο Χ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να συνεργαστεί για περαιτέρω εμβάθυνση της στενής φιλίας των δυο χωρών. Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε: «Συγχαρητήρια στον @Keir_Starmer για τη νίκη του στις γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί για την περαιτέρω εμβάθυνση της στενής φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού ατα αγγλικά:

Congratulations to @Keir_Starmer on winning the UK general election. The Greek Government is ready to work together to further deepen the close friendship and cooperation between our countries.