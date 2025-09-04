Συλλυπητήρια Τασούλα προς τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας - Real.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε με μήνυμά του στον Πρόεδρο της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, τα βαθύτατα συλλυπητήρια του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά προς τις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στο τελεφερίκ «Gloria» στη Λισσαβώνα.

Ο κύριος Τασούλας ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και τόνισε στον ομόλογό του ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον φίλο πορτογαλικό λαό.

