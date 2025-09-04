Quantcast
Συλλυπητήρια Τασούλα προς τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας - Real.gr
real player

Συλλυπητήρια Τασούλα προς τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας

16:15, 04/09/2025
Συλλυπητήρια Τασούλα προς τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας

ΠΗΓΗ: INTIME

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε με μήνυμά του στον Πρόεδρο της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, τα βαθύτατα συλλυπητήρια του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά προς τις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στο τελεφερίκ «Gloria» στη Λισσαβώνα.

Ο κύριος Τασούλας ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και τόνισε στον ομόλογό του ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον φίλο πορτογαλικό λαό.

 

 

 


 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

15:15 04/09
Μονή Σινά: Παραιτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογεί διαδικασία για τη διαδοχή του

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογεί διαδικασία για τη διαδοχή του

12:51 04/09
Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

11:55 04/09
Και δεύτερο ηχητικό του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της μαφίας της Κρήτης

Και δεύτερο ηχητικό του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της μαφίας της Κρήτης

15:47 04/09
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

16:20 04/09
Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη – Ήχησε το 112

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη – Ήχησε το 112

14:52 04/09
«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

12:41 04/09
Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

11:25 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved