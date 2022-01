Συλλυπητήρια του ΥΠΕΞ για την τραγωδία σε χώρο λατρείας στην Ινδία

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν πλήθος πιστών ποδοπατήθηκε μέσα σε ινδουιστικό χώρο λατρείας σήμερα, Σάββατο, στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ.

Το ποδοπάτημα έγινε στο Μάτα Βαΐσνο Ντέβι, έναν από τους πιο πολυσύχναστους χώρους λατρείας των ινδουιστών, στη βόρεια Ινδία. Τον επισκέπτονταν καθημερινά 100.000 πιστοί, προτού ξεσπάσει η πανδημία του νέου κορονοϊού. Ο αριθμός τους έχει πλέον περιοριστεί στους 25.000.

Deeply saddened by the tragic loss of lives at a religious shrine in Jammu and Kashmir. Our heartfelt condolences to the bereaved families & our deepest sympathies to the government & people of #Indiapic.twitter.com/D6owBb09Kn