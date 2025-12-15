Συλλυπητήριο μήνυμα Τασούλα προς την Γενική Κυβερνήτη της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας για τα θύματα από την Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϋ - Real.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε, με μήνυμά του στην Γενική Κυβερνήτη της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας Sam Mostyn, τα βαθύτατα συλλυπητήρια του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά προς τις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της Εβραϊκής εορτής του Χάνουκα στο Σίδνεϋ και είχε ως στόχο αθώους πολίτες.

Ο κύριος Τασούλας ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και τόνισε στην Γενική Κυβερνήτη ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον λαό της Αυστραλίας και στην Εβραϊκή Κοινότητα.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια και το αντισημιτικό μίσος που την υποκίνησε. Η βία που στρέφεται κατά προσώπων λόγω της θρησκευτικής τους ταυτότητας αποτελεί προσβολή κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ευθεία επίθεση κατά των θεμελιωδών αξιών της ανεκτικότητας, της δημοκρατίας και της ειρηνικής συνύπαρξης. Η Ελλάδα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό της Αυστραλίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού σε όλες του τις μορφές», ανέφερε ο κ. Τασούλας στο μήνυμά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ