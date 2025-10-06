Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον Ανδρέα Θεοφίλου - Real.gr

Quantcast
14:07, 06/10/2025
«Έφυγε» ο Ανδρέας Θεοφίλου, αγωνιστής της Αριστεράς, εκ των ιδρυτών, το 1963, του Συνδέσμου Νέων Μπέρτραντ Ράσσελ για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό, με ενεργότατη συμβολή στο κίνημα ειρήνης, προδικτατορικά και μεταδικτατορικά.

Ο Ανδρέας Θεοφίλου, γεννημένος στην Πάφο το 1940, ήταν κορυφαίος επιστήμονας και εργάστηκε επί πολλές δεκαετίες στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΑΚΕΛ ως το τέλος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του.

