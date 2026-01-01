Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Κραν Μοντανά - Real.gr

Quantcast
Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Κραν Μοντανά

17:37, 01/01/2026
Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Κραν Μοντανά

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και άφησε αρκετούς τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προσθέτει.

«Οι προξενικές αρχές της Ελλάδας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί».

