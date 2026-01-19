ΥΠΕΞ για σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό της χώρας - Real.gr

Με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών συνελήφθη 27χρονος σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο «Χ». «Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», προθέτει το υπουργείο.

«Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», καταλήγει, στην ανάρτησή του, το ΥΠΕΞ.