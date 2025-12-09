Συναντήσεις Θ. Πλεύρη με Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες - Real.gr

Σειρά διμερών επαφών με τους ομολόγους του από Βουλγαρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία, είχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στο περιθώριο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Κατά τις συναντήσεις, ο υπουργός έθεσε στο επίκεντρο τις προτεραιότητες της Ελλάδας στο μεταναστευτικό, δίνοντας έμφαση:

-Στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη ενίσχυσης των κοινών μηχανισμών προστασίας.

-Στην ενεργητική αποτροπή παράνομων μεταναστευτικών ροών, ως βασικού εργαλείου για την αποτελεσματική διαχείριση των πιέσεων προς τα κράτη-μέλη.

-Στην εντατικοποίηση των επιστροφών με αξιοποίηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων επιστροφής, στο πλαίσιο του υπό διαπραγμάτευση νέου Κανονισμού Επιστροφών.

-Στην υποστήριξη για τη δημιουργία «return hubs» εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου, με στόχο την πιο αποτελεσματική υλοποίηση των διαδικασιών επιστροφής μέσω συνεργασιών με τρίτες χώρες.

-Στη διερεύνηση εναλλακτικών διαδρομών επιστροφής Αφγανών υπηκόων προς την Καμπούλ, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα, στο πλαίσιο της ανάγκης διασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

-Στην προώθηση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου «clean slate» για τις παλαιές υποθέσεις Δουβλίνο, που θα απαλλάξει την Ελλάδα από τον χρόνιο βραχνά της πιθανής επιστροφής ατόμων που βρίσκονται σήμερα σε άλλα κράτη-μέλη, αλλά για τα οποία μέχρι πρόσφατα η χώρα ήταν αρμόδια να εξετάσει τις αιτήσεις ασύλου.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά μια κοινή, συνεκτική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, η οποία θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, αλλά και στην αναγκαία ισορροπία με την ευθύνη των κρατών-μελών πρώτης γραμμής. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχεία ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές προκλήσεις.

Οι διμερείς επαφές διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με τους συνομιλητές του υπουργού να εκφράζουν ενδιαφέρον και διάθεση συνεργασίας ως προς τις ελληνικές θέσεις και προτάσεις, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.