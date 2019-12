Συναντήσεις Κουμουτσάκου με υπουργούς του Ιράκ και του Αφγανιστάν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συζητώντας για επιστροφές υπηκόων του Ιράκ & του Αφγανιστάν με τον Ιρακινό Υπουργό Μετανάστευσης & την Αφγανή Υφυπουργό Προσφύγων. Discussing about returns with Iraq’s Minister for Migration and Afghanistan’s Deputy Minister for Refugees #GlobalRefugeeForum