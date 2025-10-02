Συνάντηση Δ. Κουτσούμπα, με αντιπροσωπεία της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ - Real.gr

Το ΚΚΕ και το ΚΚ Βιετνάμ έχουν συχνά συναντήσεις, ενώ το ΚΚΕ έχει πολύ καλή συνεργασία με την Πρεσβεία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ στην Αθήνα.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συναντήθηκε σήμερα με πολυμελή αντιπροσωπεία της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρό της, Nguyen Duc Hai, στην έδρα της ΚΕ, στον Περισσό.

Εκ μέρους του ΚΚΕ συμμετείχαν επίσης οι Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, ευρωβουλευτής και Νίκος Σερετάκης, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ, ενώ παρούσα στη συνάντηση ήταν και η πρέσβειρα του Βιετνάμ στην Αθήνα, Pham Thi Thu Huong.

Ανοίγοντας τη συνάντηση, ο Δ. Κουτσούμπας καλωσόρισε τη βιετναμέζικη αντιπροσωπεία εκ μέρους της ΚΕ και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, η οποία συμμετέχει και στην ομάδα φιλίας Ελλάδας-Βιετνάμ του ελληνικού κοινοβουλίου και εξέφρασε «τα ειλικρινή συλλυπητήρια του ΚΚΕ για τα θύματα του τυφώνα “Μπουαλόι”, που έπληξε το κεντρικό Βιετνάμ τις προηγούμενες ημέρες, ευχόμενος γρήγορη αποκατάσταση όλων των ζημιών».

Σημείωσε ότι το ΚΚΕ «έχει σταθεί στο πλευρό του λαού του Βιετνάμ και τα χρόνια της γαλλικής αποικιοκρατίας και στη συνέχεια τα χρόνια της επίθεσης του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, μέχρι το τελικό διώξιμο του, με την οριστική απελευθέρωση του Βιετνάμ» και υπογράμμισε τις «γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις», ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Θύμισε ότι τον Ιούλιο του 2016 ο ίδιος είχε επισκεφθεί, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΚΚΕ, το Βιετνάμ και είχε πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις με την κομματική και κρατική ηγεσία.

Τόνισε ότι το ΚΚΕ «έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς, ακόμα και πριν τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και φυσικά μετά από αυτή».

Επισήμανε ότι το ΚΚΕ «παλεύει σε πολύ δύσκολες συνθήκες, εν μέσω δύο ιμπεριαλιστικών πολέμων στην περιοχή, κυρίως με στόχο να μην εμπλακεί η Ελλάδα σε αυτούς, στα πλαίσια των σχεδιασμών των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, ότι βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, όπως και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού».

Τόνισε ότι το ΚΚΕ «παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις σε όλο τον κόσμο και στην Ασία και στον Ειρηνικό, την όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, τα προβλήματα στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και ότι έχει τοποθετηθεί για την τήρηση της διεθνούς σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, του 1982».

Σημείωσε πως «καθημερινά αποδεικνύεται ότι ο καπιταλισμός συνεχώς σαπίζει, είναι γεμάτος σκάνδαλα, κρίσεις, φτώχεια, οδηγεί σε πολέμους, στην προσφυγιά». Στάθηκε στην «όξυνση όλων των λαϊκών προβλημάτων, στην οποία οδηγεί η αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και άλλων κομμάτων», και μίλησε «για τους μεγάλους αγώνες που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, στην πρωτοπορία των οποίων βρίσκεται το ΚΚΕ», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη χθεσινή πανεργατική πανελλαδική απεργία.

Ενημέρωσε τον Αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ για τη σημερινή δράση του ΚΚΕ, «μετά από 107 χρόνια ηρωικής διαδρομής, κατά την οποία πέρασε μέσα από “φωτιά και σίδερο”».

Τόνισε ότι «δυναμώνουν οι γραμμές του κόμματος, ενώ οι δυνάμεις που στηρίζει το ΚΚΕ στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκονται στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, με ποσοστά γύρω στο 30%, με πρωτιές σε κλάδους όπως των γιατρών του ΕΣΥ και των δασκάλων, αυξάνει την επιρροή του στην αγροτιά και στα μεσαία στρώματα των πόλεων, σε επιστημονικούς φορείς, ενώ η ΚΝΕ είναι πρώτη δύναμη στο φοιτητικό κίνημα, με 36%». Τον ενημέρωσε επίσης «για την εκλογική άνοδο που κατέγραψε το ΚΚΕ σε όλες τις τελευταίες αναμετρήσεις».

Τέλος, ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ για τη διοργάνωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, στις 29-31 Ιανουαρίου του 2026, για το σύνθημα, αλλά και το περιεχόμενό του.

Ο Nguyen Duc Hai ευχαρίστησε τον Δ. Κουτσούμπα για την ενημέρωση και εξέφρασε «την πεποίθησή του ότι η συγκεκριμένη συνάντηση, η οποία μάλιστα συμπίπτει με τα 50 χρόνια από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, θα δώσει επιπλέον ώθηση στη μακρόχρονη συνεργασία και φιλία των δύο κομμάτων και των δύο λαών».

Υπογράμμισε «τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει το ΚΚΕ στην ελληνική ιστορία, αλλά και τη στήριξή του στον λαό του Βιετνάμ, απέναντι στους Γάλλους αποικιοκράτες, στην επέμβαση των ΗΠΑ και στο Εμπάργκο του 1974».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε «στον σύντροφο Κώστα Σαραντίδη – Nguyen Van Lap, σύμβολο του προλεταριακού διεθνισμού και των κοινών αγώνων του ελληνικού και του βιετναμέζικου λαού, που έφυγε από τη ζωή το 2021».

Δήλωσε «περήφανος για τις επιτυχίες και το κύρος του ΚΚΕ στην ελληνική κοινωνία, για την πρωτοπόρα δράση του στους αγώνες του ελληνικού λαού» και ευχαρίστησε τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ «για την καθαρή θέση, που και στη σημερινή συνάντηση εξέφρασε, υπέρ του σεβασμού στη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Ενημέρωσε αναλυτικά την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ για την κατάσταση στο Βιετνάμ, την πορεία της οικονομίας και τις προτεραιότητες του ΚΚ Βιετνάμ για τα επόμενα χρόνια, ενόψει και της πραγματοποίησης του 14ου Εθνικού του Συνεδρίου, αλλά και των εκλογών για την Εθνοσυνέλευση στις αρχές του 2026, «τον στόχο να σπάσει ο οικονομικός απομονωτισμός που επιβάλει στη χώρα ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός».

Τέλος, ευχήθηκε επιτυχία στις εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, εξέφρασε την επιθυμία του για ακόμη περισσότερες επαφές και συντονισμό ανάμεσα στα δύο κόμματα το επόμενο διάστημα και προσκάλεσε τον Δημήτρη Κουτσούμπα να επισκεφθεί σύντομα το Βιετνάμ.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή δώρων ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες.