Συνάντηση Δένδια με Γκίλφοϊλ στο Υπουργείο Άμυνας - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr
Συνάντηση Δένδια με Γκίλφοϊλ στο Υπουργείο Άμυνας – ΕΙΚΟΝΕΣ

17:12, 13/11/2025
Με την Αμερικανίδα Πρέσβη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κατά την πρώτη της εθιμοτυπική επίσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο Κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».

«Ευχήθηκα», προσθέτει, «στην κυρία Guilfoyle κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

 


Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια: «Σήμερα συναντήθηκα επίσημα με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου συζητήσαμε για τη στενή αμυντική συνεργασία μας, την οποία δεσμεύομαι να ενισχύσω κατά τη διάρκεια της θητείας μου.

Ως ένα από τα πρώτα μου βήματα ως Πρέσβης, είμαι περήφανος να ανακοινώσω ότι ο Αμερικανός υπ. Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Εταιρικής Σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νέα συμφωνία με την Εθνική Φρουρά των ΗΠΑ θα επεκτείνει τη συνεργασία με έναν από τους παλαιότερους συμμάχους μας. Δεν θα παρέχει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στους τομείς της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και άλλων, ανεβάζοντας τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε νέα ύψη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!».

 


 

 

 

