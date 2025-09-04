Φάμελλος σε ΕΣΕΕ: Η ακρίβεια πλήττει και το εμπόριο και τα νοικοκυριά – Υπάρχει ξεκάθαρη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ελληνική κοινωνία - Real.gr

Την ανάγκη ύπαρξης μιας ισχυρής πολιτείας, η οποία θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ, ελέγχοντας τις τιμές προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χθες το απόγευμα κατά τη συνάντησή του με την την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε το πρόβλημα της μείωσης του τζίρου πολλών επιχειρήσεων, εξαιτίας της χαμηλής αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών σε συνδυασμό με τη μεγάλη φορολογική επιβάρυνση και τους υψηλούς έμμεσους φόρους.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέδειξε τις προτάσεις του κόμματος για τη μείωση του ΦΠΑ και των φορολογικών συντελεστών, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των επαγγελματιών, την ανάγκη ψηφιακού και ενεργειακού εκσυγχρονισμού όλων των επιχειρήσεων, αλλά και για την ισχυρή συμμετοχή του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα και την ανάγκη για μια Δημόσια ΔΕΗ που θα αυξήσει τον ανταγωνισμό υπέρ των καταναλωτών.

«Υπάρχει ξεκάθαρη δυνατότητα να ενισχύσουμε ένα συντριπτικό ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας. Και είναι απορίας άξιον γιατί η κυβέρνηση δεν το έχει πράξει… Δεν υπάρχει καμία διάθεση από την κυβέρνηση να τροποποιήσει αυτό το οικονομικό και φορολογικό μείγμα, την ώρα που η ακρίβεια πλήττει και το εμπόριο και τα νοικοκυριά», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συμπλήρωσε:

«Όλος ο επιχειρηματικός κόσμος πληρώνει τα υπέρογκα κοστολόγια στις τράπεζες, στην ενέργεια, στις βασικές παραγωγικές και πρώτες ύλες και δεν μένει τίποτα στον επαγγελματία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης. Το αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνουμε εμείς περιλαμβάνει και αποκέντρωση αλλά και τον πλουραλισμό της αγοράς».

Στη συνάντηση συμμετείχε ο γγ της ΓΣΕΕ Θοδωρής Καπράλος, ο γενικός διευθυντής Αντώνης Μέγγουλης και η επιστημονική διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ και καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Βάλια Αρανίτου.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε ο γραμματέας της ΚΕ Στέργιος Καλπάκης, η αν. γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, ο βουλευτής Νότιου Τομέα Β΄Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς, ο βουλευτής Ηρακλείου και τομεάρχης Οικονομικών Χάρης Μαμουλάκης, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Γιώργος Παναγιώτοπουλος, ο σύμβουλος του προέδρου για θέματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας Νίκος Νυφούδης και το μέλος της ΚΕ Ιωάννα Λιούτα.