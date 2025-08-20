Συνάντηση Γ.Γεραπετρίτη με τον Σύρο ομόλογό του - Το θέμα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στο τραπέζι - Real.gr

Quantcast
Συνάντηση Γ.Γεραπετρίτη με τον Σύρο ομόλογό του - Το θέμα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στο τραπέζι
Συνάντηση Γ.Γεραπετρίτη με τον Σύρο ομόλογό του – Το θέμα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στο τραπέζι

17:50, 20/08/2025
Συνάντηση Γ.Γεραπετρίτη με τον Σύρο ομόλογό του – Το θέμα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στο τραπέζι

ΦΩΤΟ: ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε τετ α τετ με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, Ασάαντ Αλ-Σιμπάνι.

«Σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση τους, σε μια εύθραυστη γεωπολιτικά συγκυρία, δεδομένων των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο» αποτέλεσε η σημερινή συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, Ασάαντ Αλ-Σιμπάνι.

Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Λάνας Ζωχιού οι δυο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων, την παροχή εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, τεχνογνωσίας για την οικοδόμηση θεσμών και την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης με τη σύσταση τεχνικών επιτροπών.

«Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα παγίως στηρίζει την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και επανέλαβε την αναγκαιότητα τήρησης των δεσμεύσεων από την πλευρά τής μεταβατικής συριακής διοίκησης για μία συμπεριληπτική διακυβέρνηση, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, από την οποία δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί καμία εθνοτική και θρησκευτική κοινότητα» σημείωσε η κ.Ζωχιού.

Παράλληλα ο κ.Γεραπετρίτης «επανέλαβε το αμείωτο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία και την κρισιμότητα διατήρησης ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης και του Πατριαρχείου Αντιοχείας, ως θεσμού που προστατεύει και προωθεί τις σχέσεις της Δαμασκού με το Ελληνορθόδοξο και εν γένει Χριστιανικό ποίμνιο στη Συρία. Επισήμανε, επίσης, τη σημασία προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και δη, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών κρατών».

Τέλος η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ σημείωσε ότι οι κ.κ. Γεραπετρίτης και Αλ-Σιμπάνι «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προάγουν την περιφερειακή συνεργασία με την καθιέρωση τριμερούς σχήματος με τη συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πιθανή πρώτη συνάντηση, σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

