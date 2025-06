Συνάντηση Γεραπετρίτη τον Γερμανό ΥΠΕΞ στο περιθώριο της συνόδου του NATO - Real.gr

Με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Johann Wadephul συναντήθηκε ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της συνόδου του NATO στη Χάγη. Η συζήτηση των δυο ΥΠΕΞ επικεντρώθηκε στην εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και στο συντονισμό των δράσεων για τη μετανάστευση. Οι δυο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις πρωτοβουλίες και τα βήματα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

📍The Hague, Netherlands

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 25, 2025