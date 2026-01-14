Συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών: Οι παρεμβάσεις σε τρία μέτρα στήριξης και τα επόμενα βήματα - Real.gr

Μετά από μία συνάντηση που διήρκεσε πάνω από 3 ώρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου στις δηλώσεις τους αμέσως μετά έκαναν λόγο για μια εποικοδομητική συζήτηση, αναμένοντας τις επόμενες ημέρες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Την ίδια ώρα, κάθοδο στην Αθήνα πρότεινε το μπλόκο της Νίκαιας για την πανελλαδική σύσκεψη της Τετάρτης, μετά τις εξελίξεις από τη συνάντηση των 14 μπλόκων με την κυβέρνηση.

Όπως είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, «συνεδριάσαμε στον Πλατύκαμπο ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης στον Παλαμά Καρδίτσας. Η πρόταση με την οποία θα εισέλθει στην πανελλαδική το μπλόκο Νίκαιας θα είναι η μετάβαση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπου θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας».

Στη δήλωσή του μετά το τετ α τετ με τους εκπρόσωπους των αγροτών και κτηνοτρόφων ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα».

«Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο. Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων», συνέχισε.

Και υπογράμμισε: «Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα. Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. ‘Αρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές. Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Κυβερνητικές πηγές: Έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση

Μετά από 3,5 ώρες παραγωγικές και χρήσιμες, ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

«Έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα», προσθέτουν και επισημαίνουν ότι μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

Σε λίγη ώρα αναμένεται δήλωση του πρωθυπουργού, ο οποίος στο επόμενο διάστημα θα έχει ειδική σύσκεψη για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα.

Η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Οι λύσεις δίνονται μέσα από διάλογο και για αυτό είμαστε εδώ τόνισαν οι 25 εκπρόσωποι των 14 αγροτικών μπλόκων και κτηνοτρόφων που έλαβαν μέρος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη που διήρκεσε περισσότερο από τρεισήμισι ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως εξήγησαν έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση που αφορούσε τόσο άμεσα, όσο και μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

«Τέθηκαν όλα τα προβλήματα. Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για συγκεκριμένα μέτρα για τα θερμοκήπια που αφορούν την περιοχή μας, όπως το κόστος παραγωγής εργάτες γης και άλλα” είπε ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου του Δήμου Φαιστού, Μανώλης Ορφανουδάκης και πρόσθεσε “νομίζω θα βγει κάτι θετικό, και περιμένουμε έμπρακτα όλα όσα ειπώθηκαν».

Από την πλευρά του ο Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού, «Πήγασος» από την περιοχή του Κιάτου υπογράμμισε πως «είμαστε σε θέση να πούμε ότι άνοιξε ένας δίαυλος, ο οποίος ξεκίνησε σε μία διάρκεια συζητήσεων τρεισήμισι ωρών που είχαμε, αλλά δεν τελειώνει εδώ».

Σύμφωνα με τον ίδιο θα γίνει συζήτηση και στη Βουλή με την συμμετοχή των αγροτών, ενώ απαντώντας σε αυτούς που λένε όσους προσήλθαν σε διάλογο, πρόθυμους τόνισε ότι “δεν είμαστε πρόθυμοι, δεν ακολουθούμε κομματικές επιταγές”.

«Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για μια συνάντηση με τους κτηνοτρόφους την επόμενη εβδομάδα για το ευαίσθητο θέμα της ευλογιάς »δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας.

Σημείωσε ότι στην κτηνοτροφία υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και πως υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση για ενίσχυση του χαμένου εισοδήματος και το 2026 για αυτούς που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά.

Μεταξύ των ζητημάτων που συζητήθηκαν βρέθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τον αγροτικό τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Ειδικότερα, τέθηκαν τεχνικά ζητήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς και θέματα που αφορούν τους νέους αγρότες και την επαγγελματική τους εκπροσώπηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, επίσης, η πράσινη μετάβαση, η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και η νέα ΚΑΠ, με έμφαση στον πανελλαδικό διάλογο, την ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες, τα βασικά και οικολογικά σχήματα, καθώς και τη διασύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή μέσω νέου μοντέλου.

Συζητήθηκαν ακόμη το αυξημένο κόστος παραγωγής, με αναφορές στο ρεύμα και το πετρέλαιο και την ανάγκη επικαιροποίησης της μεθοδολογίας, η ενίσχυση της μηδικής στις «κόκκινες» περιοχές και των θερμοκηπίων, οι αγροτικές υποδομές (αρδευτικά έργα και αγροτικοί δρόμοι), η κλιματική αλλαγή και η λειψυδρία. Στην ατζέντα περιλήφθηκαν επίσης οι εργάτες γης, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, η εκπαίδευση των αγροτών, η αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης, οι τιμές των φυτοφαρμάκων, καθώς και το ζήτημα της ευλογιάς.

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1 για αγρότες: Θα γίνουν βελτιώσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος

Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με αντιπροσωπείες αγροτών από τα μπλόκα μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με το Νίκο Χατζηνικολάου, αναφερόμενος στο τι ειπώθηκε, αλλά και τι πρόκειται να ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό.

«Όταν αποφάσισαν να κάνουν οι αγρότες αυτή τη συζήτηση, μία μερίδα από αυτούς έθεσε πολύ συγκεκριμένους όρους, πέρα από κάθε δεοντολογία και θεσμικό πλαίσιο». Όπως λέει ο κ. Χατζηδάκης, «οι μεν δεν ήθελαν τους δε και έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχτηκε να προχωρήσουν σε δύο διαφορετικές συναντήσεις».

Όπως αποκαλύπτει, «εκείνοι επέμεναν μέσα στην εκπροσώπηση να υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχονται ήδη από διάφορες αρχές για παρατυπίες σε σχέση με τις επιδοτήσεις και να υπάρχει και εκπρόσωπος που ενώπιων των τηλεοπτικών καναλιών, έσπασε με τα χέρια του αστυνομικό αυτοκίνητο».

Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις είπε πως «αυτές ξεκίνησαν με ένα απόθεμα συμπάθειας για αυτούς που κινητοποιήθηκαν από την κοινή γνώμη…και ενώ πράγματι υπάρχουν προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, η μερίδα που επιμένει στην αδιαλλαξία έχει καταστρέψει αυτό το κεφάλαιο συμπάθειας»

Όπως επισημαίνει, «την ώρα που η κυβέρνηση ικανοποιεί αιτήματα, κάνει πληρωμές κατά 13% μεγαλύτερες από πέρυσι, σε καλεί για διάλογο ο πρωθυπουργός, εσύ κατά παγκόσμια πρωτοτυπία να λες ‘δεν έρχομαι’…».

Για τη σημερινή συνάντηση, ο κ. Χατζηδάκης δηλώνει πως θα ανακοινωθούν κάποιες περαιτέρω βελτιώσεις με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, βελτιώσεις σε σχέση με κάποιες κατηγορίες στο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Επιπλέον, αποφασίστηκε επίσης να γίνουν δύο ξεχωριστές συναντήσεις, μία με τον πρωθυπουργό και τους κτηνοτρόφους για την ευλογιά και μία με τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Κώστα Τσιάρα και τους αγρότες από την Κεντρική Μακεδονία, αύριο.