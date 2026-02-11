Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα: Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν - Τι περιλαμβάνουν - Real.gr

Επτά συμφωνίες υπογράφτηκαν στην Άγκυρα στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας.

Οι δύο πλευρές προχώρησαν στην υπογραφή έξι συμφωνιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας, από τις επενδύσεις μέχρι τον πολιτισμό και την πολιτική προστασία.

Η πρώτη αφορά κοινή δήλωση ανάμεσα στοΓραφείο Επενδύσεων και Χρηματοδότησηςτης Τουρκικής Δημοκρατίας και το Enterprise Greece, με στόχο τη συνεργασία στην προώθηση επενδύσεων.

Η δεύτερη κοινή δήλωση σχετίζεται με την ενθάρρυνση της ακτοπλοϊκής γραμμής Θεσσαλονίκης – Σμύρνης, μεταξύ των δύο υπουργείων Εξωτερικών, ενισχύοντας τις μεταφορικές και τουριστικές σχέσεις των δύο χωρών.

Τρίτη συμφωνία αποτελεί η κοινή δήλωση για τη συνεργασία στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, επίσης μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών.

Η τέταρτη κοινή δήλωση αφορά την προώθηση της διμερούς συνεργασίας για την προετοιμασία έναντι των σεισμών, ανάμεσα στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας και το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας.

Πέμπτη συμφωνία είναι ένα Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα του Πολιτισμού, που στοχεύει στην ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών και της αμοιβαίας κατανόησης.

Τέλος, υπογράφεται κοινή δήλωση πρόθεσης για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Ανάπτυξης και του τουρκικού υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, ανοίγοντας νέους διαύλους στην καινοτομία και την έρευνα.