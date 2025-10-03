Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντιπρόεδρο Κομισιόν: Η προστασία των ανηλίκων στο προσκήνιο - Real.gr

Το θέμα της προστασίας των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή κυριάρχησε και στη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βιρκούνεν, στο πλαίσιο της οποίας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ζητήματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι υποδομές.

«Ένα ζήτημα που με απασχολεί πολύ είναι η προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή. Γνωρίζω ότι έχετε στηρίξει κάποιες από τις πρωτοβουλίες μας και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Χθες είχαμε μία συνάντηση με τον κ. Παπαστεργίου», επεσήμανε από την πλευρά της η κ. Βιρκούνεν και πρόσθεσε πως είχε, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθεί σήμερα το ερευνητικό κέντρο Αρχιμήδης.

Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και τον συνεχάρη γιατί, όπως είπε, «καταφέρατε να περάσετε δύσκολους καιρούς. Η Ελλάδα είναι ισχυρός παίκτης στην ευρωπαϊκή αρένα και χαίρει παγκόσμιου σεβασμού». Ακόμη, υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ανάπτυξη ικανοτήτων σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.