Quantcast
Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντιπρόεδρο Κομισιόν: Η προστασία των ανηλίκων στο προσκήνιο - Real.gr
real player

Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντιπρόεδρο Κομισιόν: Η προστασία των ανηλίκων στο προσκήνιο

14:06, 03/10/2025
Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντιπρόεδρο Κομισιόν: Η προστασία των ανηλίκων στο προσκήνιο

Το θέμα της προστασίας των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή κυριάρχησε και στη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βιρκούνεν, στο πλαίσιο της οποίας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ζητήματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι υποδομές.

«Ένα ζήτημα που με απασχολεί πολύ είναι η προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή. Γνωρίζω ότι έχετε στηρίξει κάποιες από τις πρωτοβουλίες μας και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Χθες είχαμε μία συνάντηση με τον κ. Παπαστεργίου», επεσήμανε από την πλευρά της η κ. Βιρκούνεν και πρόσθεσε πως είχε, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθεί σήμερα το ερευνητικό κέντρο Αρχιμήδης.

Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και τον συνεχάρη γιατί, όπως είπε, «καταφέρατε να περάσετε δύσκολους καιρούς. Η Ελλάδα είναι ισχυρός παίκτης στην ευρωπαϊκή αρένα και χαίρει παγκόσμιου σεβασμού». Ακόμη, υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ανάπτυξη ικανοτήτων σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

«Θερμό» επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ Μπάρκα - Χρηστίδου: «Αν ξαναγελάσεις μαζί μου, θα σου σπάσω τα μούτρα»

«Θερμό» επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ Μπάρκα - Χρηστίδου: «Αν ξαναγελάσεις μαζί μου, θα σου σπάσω τα μούτρα»

15:04 03/10
Πηγές ΝΔ για Ιωάννη Κουρδή: Καμία πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρξει στις αποζημιώσεις και στα δεσμευμένα ΑΦΜ

Πηγές ΝΔ για Ιωάννη Κουρδή: Καμία πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρξει στις αποζημιώσεις και στα δεσμευμένα ΑΦΜ

14:43 03/10
Πρίγκιπας William: 19 αποκαλύψεις για την Kate, τα παιδιά και το μέλλον του ως βασιλιάς

Πρίγκιπας William: 19 αποκαλύψεις για την Kate, τα παιδιά και το μέλλον του ως βασιλιάς

14:32 03/10
Πυροβολισμοί στην Ομόνοια - Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη επίθεση

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια - Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη επίθεση

14:27 03/10
Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική των εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ

Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική των εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ

14:15 03/10
Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντιπρόεδρο Κομισιόν: Η προστασία των ανηλίκων στο προσκήνιο

Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντιπρόεδρο Κομισιόν: Η προστασία των ανηλίκων στο προσκήνιο

14:06 03/10
Ισπανία: Η κυβέρνηση θέλει να περιλάβει στο Σύνταγμα το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

Ισπανία: Η κυβέρνηση θέλει να περιλάβει στο Σύνταγμα το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

14:00 03/10
ΚΚΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί πραγματικό και γνήσιο υπερασπιστή της «διαφάνειας» και της «κάθαρσης»

ΚΚΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί πραγματικό και γνήσιο υπερασπιστή της «διαφάνειας» και της «κάθαρσης»

13:58 03/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved