Συνάντηση Μητσοτάκη με Μποντιρόγκα - Συζήτησαν για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα - Real.gr

Ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, βρίσκεται στην Αθήνα για σειρά επαφών σχετικά με τη διοργάνωση του Final Four που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στο Telecom Center Athens (ΟΑΚΑ).

Στο πρόγραμμα της επίσκεψής του περιλαμβάνονται συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία, με πρώτη αυτήν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει και επαφή με τον αρμόδιο υπουργό για θέματα αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Η Ελλάδα εξασφάλισε την ανάθεση της διοργάνωσης καταθέτοντας -σύμφωνα με την EuroLeague- την πλέον ανταγωνιστική οικονομική πρόταση που έχει υποβληθεί από ευρωπαϊκή πόλη για Final Four, κάτι που αναγνωρίζεται ως καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή της Αθήνας.

Το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου: την Παρασκευή θα γίνουν οι δύο ημιτελικοί, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί ο τελικός. Όπως έχει ήδη αποφασιστεί σε επίπεδο διοργάνωσης, δεν θα υπάρξει μικρός τελικός.