Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη του Περού - Real.gr

Την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επισκέφθηκε ο πρέσβης του Περού στην Ελλάδα, Αρτούρο Αρσινιέγα, με στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση εστιάστηκε σε κοινές δράσεις που προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη και την προβολή του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των δύο χωρών.

Στο διμερές επίπεδο, η υπουργός πρότεινε την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Συνεργασίας Ελλάδας-Περού στον Τουρισμό, που έχει τεθεί σε ισχύ από το 1998, μέσω της υπογραφής ενός Κοινού Προγράμματος Δράσης. Το πρόγραμμα θα καθορίσει τις νέες προτεραιότητες συνεργασίας, με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη και τη διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των δύο χωρών.

Η κ. Κεφαλογιάννη επεσήμανε ότι η εκλογή Ελλάδας και Περού στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την περίοδο 2025-2029 δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για πολύπλευρη συνεργασία. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα διμερούς συνάντησης της υπουργού με την περουβιανή ομόλογό της, υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και Τουρισμού, στο περιθώριο της 26ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στο Ριάντ (από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου 2025), καθώς και το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης της κ. Κεφαλογιάννη στο Περού το επόμενο έτος.

Ο κ. Αρσινιέγα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, υπογραμμίζοντας τη στήριξη που παρέχεται για την προώθηση του περουβιανού τουρισμού πέρα από τα όρια της αμερικανικής ηπείρου.

Τέλος, ο πρέσβης ενημέρωσε για τη φωτογραφική έκθεση που σχεδιάζει να διοργανώσει η πρεσβεία στην Αθήνα, με στόχο την τουριστική και πολιτιστική προβολή του Περού. Η υπουργός προσέφερε τη συνδρομή του υπουργείου Τουρισμού και εξέφρασε το ενδιαφέρον να εξεταστεί η διοργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης για τον ελληνικό τουρισμό στη Λίμα, σε συνεργασία με την περουβιανή πλευρά.