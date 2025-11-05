Συνάντηση Πλεύρη με τον ΥΠΕΣ Γερμανίας: Έμφαση στη μείωση των μεταναστευτικών ροών και στην αύξηση των επιστροφών - Real.gr

Ικανοποιημένος από τη συνάντηση που είχε χθες το βράδυ με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) εμφανίστηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, διαπιστώνοντας συναντίληψη σε πολλά θέματα και βούληση για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων από τα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της εφαρμογής του συμφώνου για τη μετανάστευση στα μέσα του 2026.

Στη συνάντηση έγινε αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στις δύο χώρες, ενώ η γερμανική πλευρά έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική νομοθεσία, με το μέτρο και της διοικητικής κράτησης, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ροών στην Ελλάδα, όπως εξήγησε ο κ. Πλεύρης, ο οποίος ανέφερε ενδεικτικά ότι κατά το τρίμηνο Αυγούστου -Οκτωβρίου 2025 σημειώθηκαν 11.307 αφίξεις, έναντι 20.279 κατά την ίδια περίοδο το 2024.

«Έχουμε αρχίσει να λαμβάνουμε μέτρα, τα οποία αποδίδουν και σχετικά με τις δευτερογενείς ροές», δήλωσε ο υπουργός σε Έλληνες δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό υπουργό Εσωτερικών. Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ακόμη ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρχει εντατική φύλαξη των συνόρων, μείωση των ροών και έμφαση στις επιστροφές, τόσο προς τις χώρες προέλευσης όσο και προς τρίτες χώρες. Η ελληνική πλευρά δήλωσε μάλιστα το ενδιαφέρον της για συμμετοχή στη συζήτηση που διεξάγει η Γερμανία σχετικά με τα «Κέντρα Επιστροφών» («Return Hubs») σε αφρικανικές χώρες, αλλά και στις συνομιλίες που έχει ξεκινήσει ήδη το Βερολίνο με χώρες, όπως το Αφγανιστάν και η Συρία, για αύξηση των επαναπατρισμών υπηκόων τους.

«Η μεγάλη εικόνα είναι ότι θέλουμε μείωση των ροών και αύξηση των επιστροφών», είπε ο κ. Πλεύρης και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την προοπτική εξεύρεσης δίκαιης λύσης στο πλαίσιο της ΕΕ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη δυσκολία του εγχειρήματος, καθώς, όπως τόνισε, κάθε χώρα έχει διαφορετικά προβλήματα. «Για τις χώρες πρώτης υποδοχής το μεγάλο θέμα είναι οι δευτερογενείς επιστροφές, ενώ για τις χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης το πρόβλημα αφορά την παροχή αλληλεγγύης χωρίς την ταυτόχρονη διασφάλιση της μείωσης των ροών», διευκρίνισε ο υπουργός.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τις συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, ο Θάνος Πλεύρης διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα πληροί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις τονίζοντας ότι διεξάγονται διαρκείς έλεγχοι, ενώ εκτίμησε και ότι σταδιακά το ΕΔΑΔ θα προσαρμόζει τη νομολογία του στην πραγματικότητα που ζητούν πλέον οι λαοί της Ευρώπης. Αυτές οι αποφάσεις έχουν μείνει στο πνεύμα του πώς βλέπαμε τη μετανάστευση πριν από 5-7 χρόνια, εξήγησε.

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με την επιβάρυνση του «αστικού τοπίου» από τους μετανάστες, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δήλωσε ότι συμφωνεί. «Δεν πρέπει να φοβόμαστε το πρόβλημα. Υπάρχουν μετανάστες που έρχονται και θέλουν να εκμεταλλευτούν την ανεκτικότητα της Ευρώπης χωρίς να θέλουν να προσαρμοστούν, π.χ. σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες. Αυτό είναι που έχει προκαλέσει την αλλαγή στάσης των ευρωπαϊκών λαών. Δεν τρελάθηκε κανείς και άρχισε ξαφνικά να λέει ότι τον ενοχλούν οι μετανάστες. Τον ενοχλούν όμως όσοι έρχονται στην Ευρώπη με αντίθετες αξίες και θέλουν να τις επιβάλουν», δήλωσε και υπογράμμισε ακόμη ότι υπάρχει αλλοίωση της κοινωνίας όταν έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν επιθυμούν να ενσωματωθούν και θέλουν, αντιθέτως, να επιβάλουν τον τρόπο ζωής τους.